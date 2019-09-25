«Роснефти» не дает покоя хлор

«Роснефть» вновь пожаловалась в Минэнерго на то, что «Транснефть» поставляет на российские НПЗ компании нефть с содержанием хлорорганики выше 1 ppm. По мнению главы компании Игоря Сечина, это может привести к выходу НПЗ из строя и «аварийной остановке установок по выпуску бензина и керосина». В «Транснефти» указывают, что до недавнего времени ГОСТ допускал содержание хлорорганики до 10 ppm и российские заводы рассчитаны на такие стандарты. Эксперты же уверены, что сейчас репутации РФ как поставщика нефти в большей степени грозят именно публичные споры участников рынка.

Как стало известно “Ъ”, глава «Роснефти» Игорь Сечин в начале сентября написал письмо министру энергетики Александру Новаку, в котором потребовал запретить «Транснефти» подмешивать загрязненную хлорорганикой (ХОС) нефть в чистое сырье, идущее на российские НПЗ и экспорт. В письме указывается, что нефтекомпания «в рамках крупнейшей среди российских НПЗ модернизации» проектировала технологические установки, исходя из среднестатистического содержания хлорорганических соединений не выше 1 ppm. Как отмечает господин Сечин, превышение этого уровня «влечет риски нарушения требований лицензиаров процессов и создает угрозу целостности технологического оборудования».

В «Роснефти» уверяют, что компания сдает в систему «Транснефти» качественную нефть с содержанием ХОС не выше 1 ppm, а на свои заводы получает от монополии сырье с более высоким содержанием ХОС. Господин Сечин объясняет это тем, что идет не согласованное с грузоотправителями смешение чистых потоков с загрязненной смесью, хранящейся в системе «Транснефти». Речь идет о нефти из нефтепровода «Дружба», в которой в конце апреля потребители обнаружили многократное превышение хлорорганики. Ситуация на несколько недель нарушила график поставок российской нефти на экспорт по этому направлению. Чтобы восстановить прокачку, «Транснефть» перенаправила загрязненную нефть на хранение на территорию России и планировала впоследствии подмешивать ее к чистому сырью в пределах допустимых значений — сейчас это 6 ppm.

И, по данным самой «Роснефти», действующие нормы в 6 ppm не нарушены. Так, на 2 сентября в нефти, поступившей на Куйбышевский НПЗ компании, было около 4,7 ppm ХОС, на Саратовский НПЗ — 2,1 ppm, на Ярославский НПЗ — 1,4 ppm. Как Игорь Сечин указывает в письме, переработка нефти с повышенным содержанием ХОС ускоряет коррозионный износ оборудования НПЗ, может вывести его из строя и привести к аварийной остановке установок по выпуску бензина и керосина. Он отмечает, что из-за поставки загрязненной нефти во все российские морские терминалы к ней серьезно упал интерес. Так, например, на последних полугодовых тендерах компании на поставку нефти Urals количество участников значительно уменьшилось, а тендерные премии победителей на портах Балтики упали практически в два раза.

В письме отмечается, что, если практика подмешивания грязной нефти в чистые потоки продолжится, «Роснефть» «будет вынуждена обратиться в компетентные ведомства и органы для защиты интересов акционеров». По данным источников “Ъ”, аналогичные письма в течение последних месяцев «Роснефть» направляла президенту Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву и вице-премьеру Дмитрию Козаку. В «Роснефти» и Минэнерго ситуацию комментировать не стали.

В «Транснефти» напомнили, что основные этапы модернизации российских НПЗ компании проводили до 2015 года, когда ГОСТ по предельному содержанию ХОС в нефти составлял 10 ppm. При этом, по данным «Транснефти», сама «Роснефть» сдает в систему нефть с содержанием ХОС более 1 ppm. Так, в 2018 году только около 48% сданной нефти (94,4 млн тонн) содержало менее 1 ppm хлорорганики, тогда как 51% (100,4 млн тонн) — 1–3 ppm, а 1% (2,5 млн тонн) — свыше 3 ppm. За восемь месяцев 2019 года среднее содержание ХОС в нефти «Роснефти», сданной в систему «Транснефти», было на уровне 1,7 ppm.

Старший юрист BGP Litigation Олег Хмелевский поясняет, что «Роснефть» может обратиться с исками к «Транснефти», если по условиям договора между компаниями установлены повышенные требования к содержанию примесей в нефти. А Сергей Гарамита из Райффайзенбанка отмечает, что чем дольше развивается конфликтная ситуация, тем сильнее это сказывается на репутации России и «Транснефти» как поставщика нефти на экспорт.

Ольга Мордюшенко