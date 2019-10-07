«Ростов» сменил коней на переправе

По итогам 12-го тура чемпионата России по футболу, который завершился в воскресенье, в лидирующей группе снова произошли изменения. ЦСКА проиграл дома «Ростову» со счетом 1:3 и слетел с первого места. В итоге армейцев опередили на одно очко все четыре их преследователя — помимо «Ростова», «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

Несмотря на отставку главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова, первую победу в дебюте нового наставника «Ахмата» Игоря Шалимова и дубль нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, который с десятью голами возглавил список лучших бомбардиров премьер-лиги, все самые интересные события 12-го тура чемпионата России состоялись в воскресенье, когда свои матчи провела пятерка лидеров. Впрочем, в игре «Зенита» с «Уралом» было мало интриги, и гостившие в Екатеринбурге петербуржцы спокойно взяли три очка, забив три мяча в чужие и один — в собственные ворота. Единственный минус: уже на 14-й минуте травмировался защитник сине-бело-голубых Эмануэль Маммана, который после разрыва крестообразных связок и так очень редко выходил на поле.

Непросто складывался для «Локомотива» домашний матч с «Арсеналом». Железнодорожникам, конечно, не хватало их лучшего игрока в нынешнем сезоне Гжегожа Крыховяка, отсутствовавшего по причине дисквалификации. Да и братьев Миранчук опять не оказалось в стартовом составе, хотя Алексей попал в заявку и в итоге помог команде. Хозяева очень быстро открыли счет усилиями Федора Смолова (пас) и Эдера (гол), но и сразу же пропустили в ответ, когда явно ошибся их вратарь Маринато Гильерме, посчитавший, что нападающий тульского клуба Эванс Кангва находился в офсайде, и до свистка арбитра прекративший борьбу. А затем москвичам еще пришлось сделать раннюю замену, так как повреждение получил Смолов. Вот тут и пригодился запасной Алексей Миранчук, больше месяца не игравший из-за травмы. На исходе первого тайма он заработал пенальти и сам его реализовал. В перерыве выяснилось, что матч не сможет продолжить и центральный защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес, после чего Юрий Семин был вынужден снова вносить коррективы в расстановку. Во второй половине «Арсенал» едва не отыгрался, когда только блистательный сейв Гильерме помешал отличиться Сергею Ткачеву. Правда, в другом эпизоде вратарь сборной России опять начудил, и Александр Ломовицкий снял у него мяч с ноги при вводе в игру, однако судья Сергей Лапочкин трактовал ситуацию в пользу натурализованного бразильца и аннулировал взятие ворот. Красно-зеленые все-таки одержали тяжелую победу и не отпустили от себя «Зенит».

Другой московский матч — между ЦСКА и «Ростовом» — вообще имел статус центрального в 12-м туре. Армейцы выступали на фоне поражения от «Эспаньола» в Лиге Европы (0:2). Хотя если на международной арене у них пока откровенно не ладится — еще свеж в памяти и разгром во встрече с «Лудогорцем» (1:5),— то в национальном первенстве они выдали отменный старт и несколько неожиданно стали единоличными лидерами. Но и «Ростов» в нынешнем чемпионате достаточно хорош. Гости применили классическую выездную модель и эффективно использовали свои шансы в контригре. Уже в первом тайме дубль оформил Хорен Байрамян. Сначала он замкнул подачу с углового, а потом забил красивый гол в быстром прорыве. Причем второй мяч прилетел красно-синим, как говорится, в раздевалку, что поставило их практически в безвыходное положение, тем более с учетом того, насколько солидно соперник действовал в обороне. Более того, после перерыва ростовчане решили устроить ЦСКА не «Эспаньол», а «Лудогорец», создав массу голевых моментов. Если бы не Игорь Акинфеев, хозяевам бы вкатили голов пять, как пить дать. Тот же Байрамян заходил на хет-трик, и Элдор Шомуродов, который отличился с его паса и догнал Соболева в бомбардирской гонке, мог огорчить армейцев больше одного раза. Тем не менее итоговые 3:1 в пользу «Ростова» тоже выглядят убедительно. Москвичи подсластили горечь поражения перед самым финальным свистком и лишь с пенальти.

Последним из лидеров сыграл «Краснодар», к которому пожаловал по нынешним временам середняк премьер-лиги «Спартак». Уже по ходу 12-го тура красно-белых отодвинули и вовсе на 12-ю позицию. В матче с кубанцами ими впервые руководил исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов, помощник отправленного в отставку Олега Кононова. Учитывая данное обстоятельство и очевидную близость взглядов на футбол этих специалистов, от нового наставника трудно было ожидать радикальных перемен в тактике. Разве что он перетасовал состав, но в том числе и по медицинским противопоказаниям у ряда футболистов. Остановить падение команды Кузнецову, который, кстати, только в 2018 году завершил игровую карьеру, не удалось. К середине первого тайма «Спартак» допустил две грубейшие ошибки в защите, позволив фактически в упор расстрелять свои ворота Маркусу Бергу и Сергею Петрову. Джордан Ларссон успел до перерыва отквитать один гол. В дальнейшем гости отчаянно пытались добыть хотя бы ничью и даже владели преимуществом, однако эмоции превалировали у них над исполнительским мастерством, и они потерпели пятое поражение подряд, лишившись еще и капитана Георгия Джикии, которому предъявили красную карточку. Между тем вчера, по информации издания «Спорт-Экспресс», в Москву прибыл наиболее вероятный кандидат на должность главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Не исключено, что в ближайшее время немец, известный по работе с «Шальке», подпишет контракт с московским клубом.

Александр Ильин