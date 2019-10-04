Армейцы остались с нулем

Лидер чемпионата России ЦСКА потерпел второе подряд поражение в Лиге Европы. Выступающие в группе H армейцы, на старте группового этапа проигравшие на выезде болгарскому «Лудогорцу», теперь уступили мучающемуся в испанском первенстве «Эспаньолу» на своем поле — 0:2.

Болезненности этому поражению придал тот факт, что довольно долго тем, кто переживал за ЦСКА и помнил о том, как скверно, с поражения 1:5 от «Лудогорца», он стартовал в Лиге Европы, не нужно было напрягаться, чтобы обнаружить признаки того, что печальная болгарская история в четверг не повторится. Да они, эти признаки, буквально резали глаз.

Футбол в исполнении ЦСКА был, казалось, именно таким, в какой играют клубы, знающие себе цену, знающие, что она — выше, чем у соперника. Уверенный, наглый футбол. Постоянное давление почему-то с акцентом не на правый фланг Марио Фернандеса, чьи включения — фирменная армейская «фишка», а через левый. Постоянная доставка мяча к штрафной площадке и внутрь штрафной, выливавшаяся в угловые, а однажды вылившаяся в плотнейший удар Николы Влашича, который голкипер «Эспаньола» Диего Лопес зацепил чудом — кончиками пальцев.

А футбол в исполнении гостей был именно таким, каким бывает футбол в исполнении команды, находящейся в состоянии кризиса и очень переживающей по этому поводу. А от того, что актуальное состояние «Эспаньола» жутко похоже на кризис, никуда не денешься. В своем чемпионате он за семь туров наскреб пять очков, притом что пересекаться с «Барселоной», «Реалом» и «Атлетико» ему не доводилось. Осенью с ним легко справлялись «Гранада», «Реал Сосьедад», «Вальядолид»… ЦСКА сел в глубокую лужу с «Лудогорцем», но так ведь и «Эспаньол» начал групповой раунд с домашней ничьей против «Ференцвароша» — команды тоже не из тех, в столкновении с которыми дележ очков приравнивается к достижению.

Испанский футбол в четверг долгое время был аутсайдерским — судорожным, в основном на отбой. Без смелых идей и четкого рисунка. Даже в чемпионате России ЦСКА часто приходится труднее.

Но где-то уже в середине первого тайма признаки армейского доминирования, признаки неизбежного триумфа, неизбежной реабилитации за болгарский позор стали менее явными. «Эспаньол» потихоньку отодвинул игру поближе к середине поля, хотя с вариантами, чтобы оттащить ее еще дальше, по-прежнему было туго. А у ЦСКА все складывалось со срывом нехитрых чужих атак, да в принципе и с продвижением в зону, где вызревают голевые эпизоды, но никак не хотело складываться с созданием таких эпизодов — с решающими рывками, классным последним пасом. После того шикарного удара Влашича в «девятку», который остановил Лопес, армейским поклонникам пришлось ждать следующего более или менее очевидного шанса очень долго. Уже перед свистком на перерыв Марио Фернандес классно подсек мяч над защитником, уложив его точно на голову набегавшему на ворота Арнору Сигурдссону. Но Сигурдссон пробил как-то совсем не по-исландски — слишком слабенько, чтобы Лопес дрогнул.

А после отдыха насевший вроде бы снова на «Эспаньол» ЦСКА едва не напоролся на неприятность на пустом месте. Вышедший на замену Седрик Гогуа, перехватывая очередной испанской вынос куда подальше, промахнулся мимо мяча, и подхвативший его Виктор Кампусано умчался фактически один на один с Игорем Акинфеевым. Армейский голкипер к этому рандеву был готов. А его партнеры отреагировали на тревожный момент серией ударов — правда, жутко неточных. И — вторым ляпом. Только на сей раз «отскочить» не удалось.

ЦСКА проиграл борьбу за мяч после его безобидного с виду ввода в игру вратарем. Потом — упустил не очень-то прятавшегося Матиаса Варгаса, который разрезал штрафную тонкой диагональной передачей. А Хердур Магнуссон не уследил за рванувшим на нее У Лэем. Шустрый китаец аккуратно отправил мяч в сетку.

ЦСКА завершал матч штурмом. Впрочем, абсолютно невразумительным — от второго подряд еврокубкового срыва такой его избавить, конечно, не мог. А «Эспаньол» в компенсированное время подловил армейцев еще разок на чудовищной фальши, и Кампусано после ошибки Магнуссона забивал в пустые ворота.

В четверг поздно вечером свой матч в Лиге Европы провел и второй ее российский участник. Выступающий в группе C «Краснодар», который начал групповой раунд с еще более крупного, чем армейское, гостевого поражения — 0:5 от швейцарского «Базеля», принимал другую испанскую команду — «Хетафе».

Алексей Доспехов

Лига Европы Групповой этап. Второй тур

Группа H. ЦСКА (Россия)—«Эспаньол» (Испания) 0:2 (У Лэй, 64; Кампусано, 90+5). «Ференцварош» (Венгрия)—«Лудогорец» (Болгария) 0:3 (Лукоки, 1; Форстер, 40, 64). Положение команд

В Н П М О 1. «Лудогорец» 2 0 0 8:1 6 2. «Эспаньол» 1 1 0 3:1 4 3. «Ференцварош» 0 1 1 1:4 1 4. ЦСКА 0 0 2 1:7 0 24 октября: ЦСКА—«Ференцварош», «Лудогорец»—«Эспаньол».