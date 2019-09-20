Разгром в Разграде

Вслед за «Краснодаром», который в гостях пропустил пять безответных голов от швейцарского «Базеля», на старте группового этапа потерпел громкую неудачу ЦСКА. Для него безнадежным получился выезд в Разград, где «Лудогорец», восьмикратный чемпион Болгарии, добился победы со счетом 5:1, забив все свои голы в течение 25 минут второго тайма.

Участие в групповом раунде Лиги Европы — история для ЦСКА порядком подзабытая. В предыдущий раз армейцы выступали на этой стадии второго по значению еврокубка очень давно, девять лет назад, когда в шести матчах одержали пять побед при одной ничьей. «Лудогорец» из 115-тысячного Разграда, что на северо-востоке Болгарии, по идее, был подходящим соперником для удачного старта в нынешнем турнире. Команда эта — крепко сбитая, предпочитающая быстрый футбол и выигравшая восемь подряд титулов в чемпионате Болгарии, но на европейском уровне звезд с неба не хватающая. Поэтому несмотря на кадровые проблемы в обороне, вынудившие главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко выставить на этот матч 17-летнего Вадима Карпова, московский клуб, по идее, имел хорошие шансы минимум на ничью.

Тем не менее, уже в дебюте встречи далеко не все складывалось для ЦСКА гладко. На пятой минуте конголезский форвард хозяев Джоди Лукоки, направив мяч в дальний нижний угол, попал в штангу. А ближе к середине первого тайма дважды пришлось вступать в игру вратарю армейцев Игорю Акинфееву, причем один раз мяч от его рук отскочил в перекладину. Правда, к тому времени гости уже вели в счете, поскольку на 11-й минуте защитнику Игорю Дивееву ударом головой удалось поразить ворота хозяев после идеального навеса Николы Влашича.

В целом до перерыва преимущества у ЦСКА не было, однако и града голов в его ворота в начале второго тайма никто не ожидал. А голы эти, кстати, были на любой вкус. На 48-й минуте мяч удачно отскочил к бразильцу Вандерсону, а затем по мокрому от дождя газону проскользнул прямо под Акинфеевым. Через две минуты Лукоки переиграл защитников армейцев, откликнувшись на передачу с фланга. Ну а 52-й минуте настоящий шедевр сотворил румын Клаудиу Кешеру. Поймав мяч на левую ногу после идеального навеса, он направил его по дуге в дальний нижний угол ворот Акинфеева. Весной этот гол запросто может войти в десятку самых красивых по итогам всего турнира.

Гончаренко тут же усилил атаку Федором Чаловым и Ильзатом Ахметовым. Но моменты, которые создали армейцы, результата не принесли. А на 68-й минуте, когда дождь немного усилился, в действие снова вступила левая нога Кешеру, который при попустительстве защитников поразил другой, правый от себя нижний угол армейских ворот. Но и это было еще не все, поскольку через пять минут то же самое 22-летний румын сделал с пенальти, назначенный за фол Акинфеева на Лукоки.

В итоге — 5:1. Пропустив все голы в течение каких-то 25 минут, ЦСКА потерпел самое крупное поражение за всю историю своих выступлений в Лиге Европы. В другом матче в группе Н испанский «Эспаньол» дома сыграл вничью — 1:1 — с венгерским «Ференцварошем». Во втором туре 3 октября ЦСКА принимает «Эспаньол», а «Ференцварош» — «Лудогорец».

Арнольд Кабанов