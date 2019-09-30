Олег Кононов порадовал болельщиков

В российском футболе произошла наиболее громкая и при этом наиболее ожидаемая тренерская отставка сезона. В воскресенье после домашнего поражения от «Оренбурга» со счетом 1:2 свой пост покинул главный тренер «Спартака» Олег Кононов. Ранее руководство клуба утверждало, что даст специалисту доработать до зимы, но череда неудач красно-белых подтолкнула его к гораздо более раннему расставанию с тренером.

В воскресенье главный тренер «Спартака» Олег Кононов подал в отставку. Как говорится в заявлении клуба, размещенном на его официальном сайте, заявление об уходе было подано «в связи с неудовлетворительными результатами команды». Отставка Олега Кононова случилась вскоре после завершения матча 11-го тура чемпионата России, в котором красно-белые принимали «Оренбург» и уступили со счетом 1:2. Для «Спартака» это было уже четвертое подряд поражение в национальном первенстве. В последний раз такое с красно-белыми случалось в 2010 году.

Провальная серия началась в начале сентября, когда спартаковцы проиграли на своем поле «Зениту» (0:1). Две недели спустя последовала еще одна осечка в домашнем матче — против «Урала» (1:2). После этого уход Кононова казался неизбежным. Особенно учитывая, что и на европейской арене у «Спартака» дела не пошли — он выбыл из Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей в раунде play-off скромной португальской «Браге». Появились даже сообщения о том, что он подавал в отставку, но основной владелец клуба Леонид Федун опроверг их, заверив, что тренер будет работать как минимум до декабря. Не исключено, что клубное руководство рассматривало происходящее как временные сложности. Ведь в начале сезона «Спартак» пусть не блистал, но был не так уж плох. А после седьмого тура, выдав серию из трех побед, занимал второе место.

Впрочем, выхода из кризиса не случилось. Напротив, произошло его усугубление.

Ведь «Спартак» уступил на выезде «Уфе», потом с трудом вытащил матч 1/16 финала Кубка России против «КамАЗа» (2:1), выступающего в третьем по силе дивизионе России. Ну и наконец, оступился в матче против «Оренбурга».

Отметим, что Олег Кононов, возглавивший «Спартак» в ноябре прошлого года (ранее он работал в «Краснодаре», «Ахмате» и «Арсенале») вскоре после увольнения Массимо Карреры, под руководством которого «Спартак» в 2017 году впервые за 16 лет стал чемпионом России, особой любовью болельщиков не пользовался. Ведь его попытки перестроить игру успеха не приносили. Как отмечал бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков, проблема была в том, что под схему Кононова требовались другие исполнители. Ну а со временем отношения тренера с фанами окончательно испортились. По ходу игры с «Оренбургом» дошло до того, что болельщики скандировали требования о его отставке, при этом не выбирая выражений.

Попытка решить кадровые вопросы была предпринята минувшим летом, когда «Спартак» серьезно (по российским меркам) потратился на усиление. Общие расходы на покупку новых футболистов у красно-белых составили €42 млн. Больше в РПЛ израсходовал только «Зенит» — €66 млн (но из них почти две трети ушли на покупку одного игрока — бразильского форварда Малкома). «Спартак» же, пусть и не приобрел звезд из «Барселоны», но все-таки усилился не совсем уж безвестными игроками. Например, переход чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле (нападающий был взят в аренду у дортмундской «Боруссии» на сезон за €1 млн с правом последующего выкупа за €8 млн), стал одним из наиболее заметных в РПЛ. Кроме того, «Спартак» потратил €18 млн на голландского полузащитника Гуса Тиля, €12 млн — на чеха Алекса Крала, по €4 млн «Спартак» заплатил за еще одного хавбека Резиуана Мирзова и шведского форварда Джордана Ларссона, €3 млн стоил еще один нападающий — аргентинец Эсекьель Понсе. Как видно, игроков, основной задачей которых является взятие ворот, в «Спартаке» достаточно. Но при этом по количеству забитых мячей красно-белые в РПЛ идут лишь на 10-м месте.

Добавим, что в «Спартаке» пока не комментируют, когда появится новый тренер. К следующему матчу — гостевой встрече с «Краснодаром», назначенной на 6 октября, команду будет готовить ассистент Олега Кононова Сергей Кузнецов.

Александр Петров