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Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ   |  купить фото

«Локомотив» сделал ЦСКА лидером

Благодаря победе железнодорожников над «Зенитом» армейцы вышли на первое место в чемпионате России

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В воскресенье лидером чемпионата России по футболу стал ЦСКА, который после выездной победы над «Уралом» со счетом 3:0 набрал 25 очков. А вот «Спартак» уже катастрофически отстал от группы претендентов на медали, потерпев четвертое поражение подряд. На сей раз красно-белые уступили дома «Оренбургу» — 1:2, что привело к отставке их главного тренера Олега Кононова.


Не успел «Зенит» снова почувствовать себя единоличным лидером Российской премьер-лиги после того, как в предыдущем десятом туре вернулся на первое место, как футбольная власть опять поменялась. В нынешнем чемпионате было уже и троевластие, и даже пятивластие, а сейчас образовалась новая конфигурация с ЦСКА на вершине турнирной таблицы и тройкой ближайших преследователей, которые отстают от армейцев всего на пару очков.

Красно-синие возглавили этот пелотон, воспользовавшись тем, что «Зенит» попал под «Локомотив» в центральном матче 11-го тура. Несмотря на то что железнодорожники по-прежнему играли без травмированных братьев Миранчук, они практически ничего не позволили главному претенденту на золотые медали и победили абсолютно по делу. Весьма удачно в команду Юрия Семина вписался португалец Жуан Мариу, который умением обращаться с мячом и креативить на поле напоминает своего соотечественника Мануэла Фернандеша, одного из ключевых футболистов «Локомотива» в позапрошлом чемпионском сезоне. Полезно в роли опорного полузащитника действует бразилец Мурило, изначально приглашавшийся на позицию центрального защитника. Тем более что в центре обороны сложился надежный тандем из опытных Ведрана Чорлуки и Бенедикта Хёведеса. Ну и блестяще выглядит польский универсал Гжегож Крыховяк, который находится просто в потрясающей форме и выполняет какой-то сумасшедший объем работы, в том числе забивает голы и неслучайно является на данный момент лучшим бомбардиром красно-зеленых в национальном первенстве с пятью мячами. Вот и во встрече с «Зенитом» все решил именно его удар из-за штрафной площади.

Большое влияние на исход матча оказала и система VAR, аннулировавшая сразу два взятия ворот. Особенно драматичным получился эпизод с ответным голом «Зенита» на последних секундах, когда гости вовсю радовались чудесному спасению, а потом выяснилось, что они сравняли счет с нарушением правил. Кстати, на послематчевой пресс-конференции наставник сине-бело-голубых Сергей Семак выразил претензии к VAR. «Даже с VAR судья не увидел пенальти на Магомеде Оздоеве,— сказал он журналистам.— Столько судей сидит, и никто не заметил фола».

Впрочем, Семак не стал оспаривать справедливость результата и делать хорошую мину при плохой игре. Между тем «Локомотив» в этом матче не только взял важные очки. «Мы показали, что можем выиграть чемпионат»,— заявил Крыховяк в интервью клубному сайту. И действительно, железнодорожники доказали, что способны пободаться с «Зенитом» за чемпионство и, скорее всего, будут его основными конкурентами в золотой гонке. Тот же ЦСКА пока все-таки не производит впечатления команды, обладающей достаточными ресурсами для победы в премьер-лиге. «Ростов», при всем уважении, тоже еще трудно представить в чемпионском качестве. Есть вопросы и по «Краснодару», который, например, в прошлом туре откровенно проспал половину принципиального матча с ЦСКА, дав сопернику фору в три мяча, и проиграл. В воскресенье «быки» у себя дома разобрались с «Арсеналом» — 2:0. Таким образом, с 23 баллами они догнали «Ростов», «Локомотив» и «Зенит».

А вот у «Спартака» совсем все плохо. Красно-белым никак нельзя было терять очки в домашнем матче с «Оренбургом», чтобы сохранить хотя бы слабую надежду на чемпионство. Однако они потерпели четвертое поражение подряд, причем в трех случаях уступили оппонентам формально более низкого класса. Сначала оренбуржцы усилиями Андрея Малых забили гол в раздевалку, а после перерыва Джордже Деспотович фактически добил хозяев, которые смогли отквитать только один пропущенный мяч. Даже удаление на 71-й минуте полузащитника гостей Даниэля Мишкича не помогло москвичам, так и оставшимся на девятом месте с 14 очками.

Очередное фиаско прежде всего ударило по Олегу Кононову. Над головой тренера «Спартака» и так висел дамоклов меч отставки. Фан-сектор уже довольно давно требовал ее от руководства клуба, и на игре с «Оренбургом» с трибун, естественно, вновь звучали соответствующие призывы. Недавно владелец команды Леонид Федун, казалось бы, четко расставил акценты в тренерской теме, сообщив, что Кононов будет работать как минимум до декабря, но ситуация с тех пор приобрела еще более критический и неуправляемый характер. В итоге вскоре по окончании матча 11-го тура на официальном сайте «Спартака» появилась информация, что Олег Кононов подал прошение об отставке, которое было удовлетворено. Исполняющим обязанности главного тренера пока назначен помощник Кононова Сергей Кузнецов.

Александр Ильин


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