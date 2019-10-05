Дмитрий Хохлов ушел в Оренбурге

В Российской премьер-лиге (РПЛ) состоялась третья тренерская отставка подряд. Вслед за наставниками «Спартака» и «Ахмата» Олегом Кононовым и Рашидом Рахимовым, совсем недавно оставшимися без работы, свой пост покинул главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов. Его заявление об уходе клуб удовлетворил после матча 12-го тура чемпионата России с «Оренбургом», в котором бело-голубые потерпели шестое поражение. Официальный сайт «Динамо» сообщил, что замена Хохлову будет найдена в ближайшее время.

В 12-м туре чемпионата России произошла отставка, которая была уже практически неминуема: «Динамо» рассталось со своим главным тренером Дмитрием Хохловым. Сезон у бело-голубых категорически не задался, несмотря на то, что нынешним летом впервые за последние годы клуб провел масштабную трансферную кампанию, вложив в нее большие деньги — €35,2 млн. Хохлов смирился с тем, что у него ничего не получается, по сути, еще в 10-м туре, когда москвичи проиграли дома «Сочи» (2:3), пропустив решающий мяч в самой концовке. По сообщениям ряда СМИ со ссылкой на источники, близкие к команде, 43-летний специалист уже тогда подал прошение об отставке, но руководство его отклонило. Да и сам Хохлов прозрачно намекал журналистам, что готов к увольнению. Потом «Динамо» вылетело из Кубка России, уступив в 1/16 финала представителю первой лиги «Лучу» из Владивостока (0:1), потерпело разгромное поражение от «Ростова» в национальном первенстве (0:3), после чего не смогло взять очки и во встрече с «Оренбургом» (0:2). В результате оно опустилось уже на предпоследнее 15-е место, имея в активе лишь 10 очков.

Сразу по окончании матча в Оренбурге Хохлов объявил об уходе. «По игре разбирать особо нечего, мы проиграли по делу,— сказал он на пресс-конференции.— Никаких оправданий быть не может. После серии неудач мы встречались с руководством, разговаривали. Нам был дан шанс исправить ситуацию. К сожалению, ни у меня, ни у тренерского штаба это сделать не получилось. Пришло время подать в отставку, что я сейчас и делаю.

Надеюсь, те люди, что придут нам на смену, помогут ''Динамо'' справиться с ситуацией и выведут клуб на тот уровень, на котором он должен находиться».





Кстати, так совпало, что «Оренбург» сначала фактически отправил в отставку главного тренера «Спартака» Олега Кононова, победив красно-белых в предыдущем туре (2:1), а сейчас от него формально пострадал и наставник «Динамо». Рулевой южноуральцев Владимир Федотов, впрочем, назвал это просто стечением обстоятельств. «Два тура назад мы сами находились в похожей ситуации»,— прокомментировал он отставку коллеги.

«Динамо» на своем официальном сайте посвятило увольнению тренера всего два предложения: «После матча 12-го тура c ''Оренбургом'' главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая была принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера».

Хохлов проработал в «Динамо» ровно два года: он возглавил клуб в октябре 2017-го, сменив Юрия Калитвинцева. Кто сменит теперь самого Хохлова, пока сказать сложно. В некоторых СМИ фигурировали кандидатуры наставника молодежной сборной России Михаила Галактионова, бывшего главного тренера киевского «Динамо» Александра Хацкевича и даже бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры. По-прежнему открыт для предложений и мэтр отечественного тренерского цеха Курбан Бердыев. Хотя, скорее всего, до зимней паузы в чемпионате руководители московского клуба не станут делать резких движений. По информации championat.com, они рассматривают вариант с назначением исполняющим обязанности главного тренера Кирилла Новикова, сына знаменитого динамовского защитника Александра Новикова. Он уже довольно давно работает в системе «Динамо», а в последнее время тренирует молодежную команду.

Тем временем в СМИ появился инсайд о том, что вместе с Хохловым «Динамо» покинет спортивный директор клуба Роман Орещук, только летом занявший этот пост. Именно он отвечал за трансферную политику, по итогам которой состав бело-голубых пополнили 12 новичков. Многие приобретения уже подвергаются серьезной критике со стороны экспертов и болельщиков команды. Причем наиболее неудачными считаются три самых дорогих трансфера – немца Максимилиана Филиппа за €20 млн, камерунца Клинтона Н’Жье за €6 млн и поляка Себастьяна Шиманьского за €5,5 млн. Достаточно красноречивым результатом деятельности Орещука является не только 15-е место обновленного «Динамо» в турнирной таблице, но и отрицательный текущий трансферный баланс – минус €34,1 млн, по данным авторитетного портала Transfermarkt.

Александр Ильин