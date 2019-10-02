ООН примет меры из-за проблем с визами в США после рассмотрения запроса России

Организация Объединенных Наций (ООН) получила официальное письмо России о проблемах при получении виз в США во время сессии Генассамблеи. Оформить документы не смогли 10 членов делегации.

«Мы получили официальное письмо от Российской Федерации относительно визовой ситуации. Мы изучаем его, и мы предпримем соответствующие меры»,— сказал журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик (цитата ТАСС). По его словам, организация пока не получила запрос на перенос работы первого комитета из Нью-Йорка. Он считает, что такие решения могут принимать только страны-члены ООН.

Напомним, в США не раскрывают причины отказа выдавать визы, ссылаясь на индивидуальный порядок при рассмотрении заявок, а также на конфиденциальность информации. В Кремле обвинили Вашингтон в нарушении международных обязательств, а в Госдуме выступили за перенос штаб-квартиры ООН из США.

О визовом скандале — в материале “Ъ” «Бьют не по паспорту, а по визе».