Новак: для развития нефтегазовых проектов в Арктике необходимы налоговые льготы

Развитие нефтегазовых проектов в Арктике требует налоговых льгот и дополнительного стимулирования, считает министр энергетики России Александр Новак. По его словам, сейчас в связи с падением цен на углеводороды арктические проекты стали экономически не привлекательными.

«Для более интенсивного развития Арктики необходимо стимулировать условия: создать такую систему налогообложения, которая бы выровняла доходность реализации проектов в Арктике по сравнению с проектами в Западной Сибири либо в других регионах»,— сказал глава Минэнерго на встрече со студентами на Российской энергетической неделе (цитата по «Интерфаксу»).

Как отметил господин Новак, геологоразведка в регионе, которой занимаются «Роснефть», «Газпром» и «Газпром нефть», очень дорогая и сопряжена с высокими экономическими рисками. «Одна скважина от $500 млн стоит до $1 млрд. Если ты не попал и ничего не обнаружил, то у тебя сразу списывается миллиард долларов из твоего бюджета. Это очень рискованная деятельность»,— обуславливает необходимость налоговых льгот министр.

Напомним, в июле 2019 года в России был введен мораторий на новые налоговые льготы при разработке нефтяных месторождений. Вопреки установленному мораторию, глава «Роснефти» Игорь Сечин настаивает на льготах для проекта «Восток Ойл» в Арктике. Против этого выступило министерство финансов, по оценкам которого, совокупные льготы нефтяникам к 2033 году вырастут до 2,3 трлн рублей.

О том, почему «Роснефть» обвинила Минфин в предвзятости,— в материале “Ъ” «Льготы на льготы не приходятся».