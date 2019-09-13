Минфин: к 2033 году льготы нефтяникам вырастут до 2,3 трлн рублей

Объем льготной добычи нефти к 2033 году удвоится и составит 90%, заявил директор налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме. По его словам, выпадающие доходы бюджета составят «астрономические» 2,3 трлн руб., сообщает РБК. Вследствие этого необходимо будет искать источники компенсации.

За последние четыре года объем льгот увеличился с 460 млрд до 1 трлн руб. Инвестиции пяти крупнейших нефтяных компаний выросли только на 11% — до 2 трлн руб. Нефтяники тратят средства не на новые проекты, а на выкуп акций, дивиденды и погашение кредитов, считает господин Сазанов.

По словам заместителя министра энергетики Павла Сорокина, нынешние льготы в 1 трлн руб. принесли 85 млн т дополнительной добычи, «которой не было бы никогда». В бюджет поступило 1,7 трлн руб., и льготы себя окупили. Однако в целом Минэнерго согласно с выводами Минфина: к 2033 году объем льготной добычи, по их оценке, вырастет до 79%. Темп падения добычи без льгот составит 7%, а со льготами — 1%.

Советник генерального директора «Газпром нефти» Павел Карчевский отметил, что качество запасов ухудшается, добыча будет падать — это неизбежно. «Добыча дорожает и будет дорожать, этот процесс нельзя остановить», — сказал он.

Ранее стало известно, что вопреки мораторию на новые меры господдержки нефтегазовых проектов «Роснефть» настаивает на льготах для проекта с «Нефтегазхолдингом». Против этого, как выяснил “Ъ”, выступает Минфин. Ведомство призывает заморозить все решения по льготам до инвентаризации проектов, то есть на неопределенный срок.

Подробнее — в материале «"Роснефти" замораживают Арктику».