В России ввели мораторий на новые налоговые льготы для нефтяников

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на новые меры господдержки при разработке нефтяных месторождений в России, сообщается на сайте Кремля. Это правило будет действовать до завершения инвентаризации запасов месторождений, целью которой является проверка экономической эффективности их освоения. «Срок — 31 декабря 2019 года»,— говорится в документе.

Как пишут «Ведомости», Минфин предлагал ввести мораторий на налоговые льготы нефтяникам еще несколько недель назад. Глава ведомства Антон Силуанов во время совещания с президентом просил ввести его до 2024 года.

Владимир Путин также поручил Минэнерго и Минфину изучить экономическое обоснование для предоставления господдержки для разработки Приобского месторождения «Роснефти» — крупнейшего по добыче в России. По данным источников «Ведомостей», для него будет сделано исключение. О налоговых льготах, как ранее писало издание РБК, уже попросил глава компании Игорь Сечин.

Подробнее о просьбе Игоря Сечина — в материале “Ъ” «“Роснефти“ нужны льготы и больше добычи».