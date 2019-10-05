СМИ: хакеры из Ирана пытались атаковать предвыборную кампанию Трампа

Хакерская группа, которая может быть связана с правительством Ирана, пыталась совершить кибератаки на учетные записи электронной почты, имеющей отношение к предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. По их словам, попытка кибератаки была безуспешной.

Вчера, 4 октября, корпорация Microsoft заявила в своем блоге об обнаружении «крупной» киберактивности со стороны группы хакеров, которая может быть связана с властями Ирана. По данным корпорации, хакеры пытались взломать аккаунты нынешних и бывших чиновников правительства США, журналистов, освещающих глобальную политику, и видных иранцев, живущих за пределами родной страны.

Директор по коммуникациям штаба господина Трампа Тим Мурто сообщил агентству, что никаких потерь в результате кибератаки не было обнаружено.

Напомним, поводом для очередного кризиса в ирано-американских отношениях стала атака беспилотников на крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. Несмотря на то, что ответственность за удары взяли на себя йеменские хуситы, США обвинили в нападении Иран. Тегеран свою причастность к инциденту отрицает. Вашингтон ввел новые экономические санкции в отношении Ирана и одобрил отправку дополнительных войск и военной техники в регион. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что иностранное присутствие в Персидском заливе может быть опасным для мира и энергетической безопасности региона.

Встреча президентов США и Ирана на полях Генассамблею ООН в Нью-Йорке, на которую рассчитывали лидеры стран, пытающихся наладить диалог между Вашингтоном и Тегераном, не состоялась. Кроме того, США не выдали визы некоторым членам иранской делегации.

Подробнее о новом витке противостояния Ирана и США — в материале “Ъ” «Тегеран оставляют без средств к существованию».