Помпео возложил на Иран ответственность за атаку на Саудовскую Аравию

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за атаками на Саудовскую Аравию стоит Иран. По его мнению, нет никаких доказательств того, что нападения на НПЗ Saudi Aramco были совершены из Йемена. Господин Помпео считает, что Тегеран стоит почти за сотней нападений на Саудовскую Аравию, в то время как президент Ирана Хасан Роухани и и глава МИД Мохаммад Зариф делают вид, что настроены на дипломатию.

«Иран предпринял беспрецедентную атаку на мировые энергопоставки. Мы призываем все страны публично и безоговорочно осудить нападения Ирана. Соединенные Штаты будут работать с нашими партнерами и союзниками чтобы мировой рынок нефти был достаточно снабжен, а Иран был привлечен к ответственности за свою агрессию»,— написал он в Twitter.

Напомним, на одном из крупнейших в мире НПЗ Saudi Aramco произошли взрыв и пожар. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что при помощи десяти беспилотников атаковали два саудовских НПЗ.

Военный конфликт в Йемене начался в 2014 году. С одной стороны выступают повстанцы-хуситы движения «Ансар Аллах», с другой — йеменское правительство, к которому в 2015 году присоединилась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

В августе этого года за четыре дня столкновений на юге Йемена погибли не менее 40 человек. Еще 260 человек получили ранения. Беспорядки были спровоцированы сторонниками сепаратистского южного Переходного совета, захватившим президентский дворец и военные базы.

О том, почему мятежники оставили захваченный президентский дворец, — в материале “Ъ” «Йеменских сепаратистов склонили к переговорам».