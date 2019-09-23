США не выдали визы членам делегации Ирана для визита на Генассамблею ООН

США не выдали визы некоторым членам делегации, сопровождающей иранского президента Хасана Роухани на Генассамблею ООН в Нью-Йорк, сообщили в администрации президента Ирана. «Невыдача виз делегации, сопровождающей президента, некоторым заместителям администрации и пресс-пулу идет вразрез с дипломатическими обязательствами»,— сообщил замглавы администрации президента Парвиз Эсмаили (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, таким образом Вашингтон пытается ограничить голос Исламской Республики Иран.

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Ранее США предоставили визы господину Роухани и главе иранского МИДа Джаваду Зарифу, который обвинял Госдеп в попытках «уклониться от своих обязательств по выдаче виз для делегатов ООН».

Вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу CNBC заявил, что Вашингтон ограничит число виз для иранских официальных лиц, которые могут прибыть на Генассамблею ООН. Кто конкретно может не получить визу, он не уточнял.