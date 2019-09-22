Роухани предупредил об опасности иностранного присутствия в Персидском заливе

Иностранное присутствие в Персидском заливе может быть опасным для региона, заявил президент Ирана Хасан Роухани и добавил, что его страна никому не позволит нарушать ее границы. Ранее министерство иностранных дел Ирана назвало «позерством» решение США отправить на Ближний Восток дополнительные войска и вооружения.

«Присутствие иностранных сил может нести опасность для региона, для международных вод, а также (угрожать.— “Ъ”) безопасности судоходных линий и энергетики. Однако наш путь — это единство и координация со странами региона»,— передает слова президента Ирана Mehr News Agency. Он выступил с речью на военном параде, посвященном началу Священной недели обороны.

Также господин Роухани пообещал представить в ООН разработанный в Тегеране план обеспечения безопасности в Ормузском проливе и Персидском заливе. Президент Ирана примет участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, начинающейся на следующей неделе.

Напомним, поводом для новой напряженности в регионе стала атака беспилотников на крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. Ответственность за удары взяли на себя йеменские хуситы. США и Саудовская Аравия обвинили в нападении Иран. Тегеран свою причастность к инциденту отрицает. Вашингтон ввел новые экономические санкции в отношении Ирана и одобрил отправку дополнительных войск и военной техники в регион.

Подробнее о новых санкциях — в материале “Ъ” «Тегеран оставляют без средств к существованию».