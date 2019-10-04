Кандидаты не бывают бывшими

Ряд недопущенных к выборам в Мосгордуму кандидатов планируют принять участие в избирательной кампании в Госдуму в 2021 году. Намерение подтвердили Юлия Галямина и Елена Русакова, остальные опрошенные “Ъ” оппозиционеры не исключают такого развития событий. Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, в частности, заявила, что она будет отстаивать демократические перемены всеми возможными способами, в том числе и участием в выборах. Эксперты считают, что после громкой кампании в столичный парламент у непрошедших кандидатов есть шансы на победу в выборах в 2021 году, при этом им уже сейчас необходимо сконцентрироваться на повестке и заручиться поддержкой партий, имеющих парламентскую льготу.

Муниципальные депутаты, экс-кандидаты в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина и Елена Русакова приняли решение выдвигать свои кандидатуры на выборы в Госдуму в 2021 году. «Изначально планов баллотироваться не было, я думала победить на выборах в Мосгордуму и быть депутатом столичного парламента,— рассказала “Ъ” Юлия Галямина.— Но в связи с тем, что ситуация вот так развернулась, приходится принимать другое решение». Елена Русакова уже имеет опыт участия в выборах в Госдуму, в 2016 году она выдвигалась от партии «Яблоко» по одномандатному округу №209 и заняла третье место, уступив кандидатам от «Единой России» и КПРФ. «Весьма вероятно, что я буду баллотироваться»,— сказала госпожа Русакова.

Бывшие кандидаты в Мосгордуму Елена Русакова (слева) и Любовь Соболь Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сторонник Дмитрия Гудкова, не зарегистрированный в 3-м округе Александр Соловьев также сообщил о планах выдвигаться на выборах в 2021 году. «Планы есть, но совершенно непонятно, какая будет нарезка округов. Сейчас сложно что-то планировать, потому что не хотелось бы ссориться из-за округов, насколько я знаю, какие-то конфликты уже есть, хотя времени еще много,— отметил господин Соловьев.— Если ради общего дела нужно будет уступить кому-то округ, вполне возможно, уступлю». Сам Дмитрий Гудков сообщил “Ъ”, что план выдвижения в нижнюю палату парламента пока детально не прорабатывал, но «побороться за прохождение фракции ("Партии перемен".— “Ъ”) необходимо».

Юрист Фонда борьбы с коррупцией, продюсер YouTube-канала «Навальный Live» Любовь Соболь заявила “Ъ”, что намерена добиваться демократических перемен в стране любыми законными способами, в том числе участием в выборах, однако в условиях непредсказуемости политических событий строить планы на 2021 год пока рано. «Я записываю видеообращения к нашим сторонникам, я хожу в суды, участвую в выборах и акциях протеста,— отметила Любовь Соболь.— Есть много инструментов, как добиваться в стране демократических перемен, и выборы — это возможность сделать наш голос громче. Этой возможностью я пользовалась и буду пользоваться».

«Еще за два месяца до событий в Крыму никто не мог предполагать, что они случатся. Я думаю, что у власти нет сценария развития даже на ближайшие два месяца, так как они принимают решения в основном ситуативно, исходя из недельной повестки.— сказала Любовь Соболь.

— Как, например, это было с актером Павлом Устиновым». Ее коллега по ФБК, юрист Иван Жданов также не исключил своего участия в кампании в 2021 году, но более проработанного решения пока нет.

Еще один активный участник прошедшей кампании в Мосгордуму и уличных акций протеста, муниципальный депутат Останкинского района (округ №14) Сергей Цукасов сообщил “Ъ”, что вопрос выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы на выборах в 2021 году будет сперва обсуждаться на заседании межрайонной депутатской группы независимых депутатов и активистов. Такая группа создана только в 14-м избирательном округе Москвы. Депутаты округа проведут голосование среди жителей за наиболее достойного кандидата в Госдуму. «Я могу предположить, что мы, аналогично кампании в Мосгордуму, будем рассматривать возможность проведения гражданского голосования в округе, чтобы жители определили наиболее достойного кандидата,— отметил Сергей Цукасов.— И уже объединившись вокруг этого кандидата, будет проводиться совместная избирательная кампания для его победы. Без победы на предварительном гражданском голосовании я не готов выдвигаться».

Единственным из опрошенных “Ъ” непрошедших в столичных парламент кандидатов, кто еще не задумывался над вопросом выдвижения в Госдуму, стал председатель совета депутатов Красносельского муниципального округа Илья Яшин.

«Я даже не думал пока об этом. У меня есть работа, и я буду заниматься работой в муниципальном округе Красносельский. Это мои ближайшие планы»,— заявил господин Яшин.

По словам руководителя Фонда развития гражданского общества Константина Костина, вряд ли кто-то из этих кандидатов выдвинется от партии, имеющей парламентскую льготу. «А это значит, что им придется для участия в кампании собирать подписи, причем значительно больше, чем на выборах в Мосгордуму, в среднем 13–15 тыс.,— отметил Константин Костин.— Это довольно серьезное препятствие, поскольку реальных ресурсов и возможностей отстраивать политическую инфраструктуру и развивать ее в течение ближайших полутора лет у них нет».

Глава «Петербургской политики» Михаил Виноградов полагает, что сейчас главная проблема для экс-кандидатов в Мосгордуму — создание повестки на период после выборов в городской парламент.

«Относительная малочисленность акции 29 сентября показала, что с этим есть проблемы,— отметил Михаил Виноградов.— Выборы в Госдуму — один из вариантов такой повестки, но он пока сравнительно мало интересен общественности и мало актуален для текущего контекста».

В субботу руководители фракций КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока» в Мосгордуме, а также несистемные оппозиционеры обсудят создание координационного совета оппозиции. Обсуждение пройдет в рамках конгресса независимых муниципальных депутатов, на котором, как предполагается, выступят Соболь и Илья Яшин.

Елена Рожкова, Ксения Веретенникова