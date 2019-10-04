Генпрокуратура Украины пересмотрит дела по Burisma, в которой работал сын Байдена

Генеральная прокуратура Украины пересматривает около 15 дел, касающихся газовой компании Burisma, включая эпизод, в котором фигурирует сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер, ранее состоявший в совете директоров компании. Как уточнил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, ведомство сейчас проводит аудит «всех резонансных дел, которые были закрыты или рассмотрены предыдущим составом органов прокуратуры.

«По результатам изучения этих дел и ревизий мы будем понимать, какие решения там можно и необходимо принять. Сейчас наперед мы не можем прогнозировать решения»,— сообщил он (цитата по «Интерфаксу»). Генпрокурор добавил, что ведомство интересуют дела, в которых фигурировали высокопоставленные должностные лица и в которых государству были причинены убытки.

Также генеральный прокурор Украины заявил, что на него не оказывалось давление ни в одном уголовном производстве, включая дело Burisma. «Никто ни из заграничных, ни из отечественных чиновников, политиков, нечиновников не звонил мне и не пытался повлиять на мои решения относительно конкретных уголовных производств»,— сказал господин Рябошапка. Он подчеркнул, что никто, включая личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, не оказывал давление на него и на Генпрокуратуру и не пытался повлиять на ход расследований дел. В ответ на вопрос о том, располагает ли он свидетельствами правонарушений со стороны Хантера Байдена, господин Рябошапка сказал, что у него нет такой информации, указывает Reuters

В мае 2014 года Хантер Байден, отец которого в тот момент занимал должность вице-президента США, стал членом совета директоров Burisma Holdings. В том же году расследование в отношении компании начал генеральный прокурор Украины Виктор Шокин. В 2016 году господин Шокин был уволен с должности генпрокурора по требованию Байдена-старшего. Господин Шокин позже высказал версию о том, что причиной его отставки стало расследование возможных злоупотреблений Burisma. В 2017 года расследование в отношении Burisma было прекращено.

Напомним, что в стенограмме июльского разговора между президентами США и Украины Дональд Трамп упоминает расследование в отношении компании Burisma. Господин Зеленский пообещал ему, что новый генпрокурор рассмотрит дело Burisma. 24 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила, что палата изучит необходимость запуска процедуры импичмента господина Трампа из-за возможного давления, которое он оказал на украинского президента.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «У политиков раззвонилось воображение».

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