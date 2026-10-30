Мелания Трамп сообщила об эвакуации более 750 жителей из Алешек

«Наш приоритет — спасение жизней. Гумконвой готов к безопасной эвакуации более 750 человек, которые согласились на добровольную эвакуацию из Алешек. Задействованы 25 автобусов, 50 медиков, машины скорой помощи»,— написала госпожа Трамп.