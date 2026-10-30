Мелания Трамп сообщила об эвакуации более 750 жителей из Алешек
Участники гуманитарной операции в Алешках Херсонской области эвакуируют более 750 жителей. Об этом в соцсети X сообщила первая леди США Мелания Трамп.
«Наш приоритет — спасение жизней. Гумконвой готов к безопасной эвакуации более 750 человек, которые согласились на добровольную эвакуацию из Алешек. Задействованы 25 автобусов, 50 медиков, машины скорой помощи»,— написала госпожа Трамп.
С 04:00 мск 27 октября до 22:59 мск 1 ноября в Алешках действует режим тишины. За время гуманитарной миссии российская и украинская стороны планировали привезти в город гуманитарную помощь и эвакуировать жителей. Уполномоченный по правам человека в Росси Яна Лантратова сообщила, что автобусы с людьми выезжают на территорию России и Украины из Армянска.