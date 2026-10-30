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СпортТеннис

Туринская реинтеграция

Даниил Медведев вернулся на итоговый турнир АТР
Одним из восьми участников итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который состоится в Турине с 15 по 22 ноября, после прошлогоднего отсутствия будет россиянин Даниил Медведев. Это стало ясно после того, как в четвертьфинале Erste Bank Open, проходящего в Вене состязания АТР категории 500 с призовым фондом €2,8 млн, он в двух партиях переиграл француза Адриана Маннарино и на пятом подряд турнире достиг минимум полуфинала.
Даниил Медведев

Даниил Медведев

Lisa Leutner / Reuters

Перед началом четвертьфиналов венской «пятисотки» было ясно, что для завоевания путевки на Nitto ATP Finals Даниилу Медведеву достаточно выиграть лишь один матч. Дело в том, что накануне проходной балл для попадания на итоговый турнир немного снизился. Причиной тому стали неудачи сразу трех конкурентов россиянина. В Вене итальянец Флавио Коболли из-за травмы не сумел завершить первый сет встречи 1/8 финала со своим соотечественником Маттео Берреттини, а в Базеле на той же стадии выбыли испанец Рафаэль Ходар, уступивший на тай-брейке третьей партии Валантену Вашро из Монако, и знаменитый серб Новак Джокович, точно таким же образом проигравший 36-летнему немцу Яну-Леннарду Штруффу. Фиаско Джоковича, конечно, стало главным сюрпризом того вечера. 39-летний серб, который хочет завершить сезон в Турине, приехал на Swiss Indoors Basel впервые с 2011 года предельно мотивированным, но неожиданно уступил сопернику ненамного моложе себя, которого к тому же обыграл восемь раз подряд.
Теперь Джоковичу остается рассчитывать лишь на парижский «мастерс», который начинается в ближайший понедельник. Шансы поехать в Турин перед началом следующей недели у него останутся в любом случае, но насколько они окажутся велики, будет зависеть в том числе от результатов других теннисистов — все тех же Коболли и Ходара, француза Артюра Фиса, австралийца Алекса Де Минаура, а также американцев Фрэнсиса Тиафо, Тейлора Фритца и Томми Пола. Ну а Даниилу Медведеву все они уже не конкуренты. Россиянин стал четвертым участником туринской восьмерки, присоединившись к Александру Звереву из Германии, испанцу Карлосу Алькарасу и американцу Бену Шелтону.
Завоевав в прошлое воскресенье титул в Алматы, Медведев отметил, что в австрийской столице ему будет непросто продолжить свою серию из четырех турниров, на которых он дошел минимум до полуфинала. Корты в Вене более медленные, да и четырехчасовая разница во времени с Казахстаном все же ощутима. Тем не менее россиянин находится сейчас в такой блестящей форме, что и эта непростая задача оказалась ему по зубам. Сначала он в двух партиях справился с испанцем Даниэлем Меридой, во втором круге при счете 3:5 в третьей партии отыграл матчбол у британца Кэмерона Норри и затем сломил его сопротивление на тай-брейке, а в четвертьфинале уверенно разобрался с французом Адрианом Маннарино.
Этот 38-летний теннисист, занимающий в мировом рейтинге 73-е место и пробивавшийся в основную сетку через квалификацию, выглядел легким оппонентом только на первый взгляд. В октябре Маннарино выступает очень удачно и имеет на своем счету победы над такими сильными теннисистами, как Коболли, Андрей Рублев и чех Якуб Меншик. В серии личных встреч с французом Медведев имел минимальное преимущество — 5:4, однако в этот раз все сложилось для россиянина удачно. Он контролировал ситуацию в большинстве затяжных розыгрышей, которые повторялись один за другим, сделал три брейка, ни разу не потерял свою подачу и победил — 6:2, 6:3 — чуть более чем за полтора часа.
Таким образом, Медведев, не сумевший пробиться на Nitto ATP Finals в прошлом сезоне, сыграет там в седьмой раз за последние восемь лет. Более того, у него есть хороший шанс получить при жеребьевке четвертый номер, который поможет избежать попадания в одну группу с финалистом US Open и обладателем мощной подачи американцем Беном Шелтоном.

«Думаю не о возрасте, а о том, как двигаться вперед»

Даниил Медведев на турнире серии ATP Challenger Hoff Open в Москве, 2015 год
1/301/30

Даниил Медведев на турнире серии ATP Challenger Hoff Open в Москве, 2015 год

Сергей Вишневский / Коммерсантъ

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В матче второго круга против Пабло Карреньо Бусты на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в спорткомплексе «Олимпийский», 2017 год
2/302/30

В матче второго круга против Пабло Карреньо Бусты на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в спорткомплексе «Олимпийский», 2017 год

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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В матче против Себастьяна Офнера на Кубке Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год
3/303/30

В матче против Себастьяна Офнера на Кубке Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Купить фото
В матче с Себастьяном Офнером на Кубке Дэвиса в Москве, 2018 год
4/304/30

В матче с Себастьяном Офнером на Кубке Дэвиса в Москве, 2018 год

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Купить фото
Слева направо: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Евгений Донской перед началом матча Кубка Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год
5/305/30

Слева направо: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Евгений Донской перед началом матча Кубка Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Купить фото
Даниил Медведев в матче плей-офф Кубка Дэвиса против Егора Герасимова (Белорусия) в Москве, 2018 год
6/306/30

Даниил Медведев в матче плей-офф Кубка Дэвиса против Егора Герасимова (Белорусия) в Москве, 2018 год

Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

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Капитан сборной России по теннису, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Даниил Медведев перед началом матча с Егором Герасимовым на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год
7/307/30

Капитан сборной России по теннису, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Даниил Медведев перед началом матча с Егором Герасимовым на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Купить фото
Победа над Кеем Нисикори на турнире Japan Open в Токио в 2018 году принесла Даниилу Медведеву третий трофей в карьере, теннисист стал первой ракеткой России и установил личный рейтинговый рекорд
8/308/30

Победа над Кеем Нисикори на турнире Japan Open в Токио в 2018 году принесла Даниилу Медведеву третий трофей в карьере, теннисист стал первой ракеткой России и установил личный рейтинговый рекорд

Kim Kyung-Hoon / Reuters

На пресс-конференции перед началом турнира «ВТБ Кубок Кремля» в ледовом дворце «Крылатское», 2019 год
9/309/30

На пресс-конференции перед началом турнира «ВТБ Кубок Кремля» в ледовом дворце «Крылатское», 2019 год

Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

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С теннисистом Душаном Лайовичем на матче второго круга «ВТБ Кубка Кремля» в «Олимпийском», 2018 год
10/3010/30

С теннисистом Душаном Лайовичем на матче второго круга «ВТБ Кубка Кремля» в «Олимпийском», 2018 год

Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

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В полуфинале против Жиля Симона на турнире Queen’s Club в Лондоне, 2019 год
11/3011/30

В полуфинале против Жиля Симона на турнире Queen’s Club в Лондоне, 2019 год

Tony O'Brien / Reuters

В матче против Рафаэля Надаля на итоговом турнире ATP, 2019 год
12/3012/30

В матче против Рафаэля Надаля на итоговом турнире ATP, 2019 год

Арата Ямаока / Коммерсантъ

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Со своим тренером Жилем Серварой на разминке перед Australian Open в Мельбурне, 2020 год
13/3013/30

Со своим тренером Жилем Серварой на разминке перед Australian Open в Мельбурне, 2020 год

Арата Ямаока / Коммерсантъ

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В матче против Алексея Попырина на Australian Open, 2020 год
14/3014/30

В матче против Алексея Попырина на Australian Open, 2020 год

Сергей Вишневский / Коммерсантъ

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В финале US Open 2021 Даниил Медведев победил первую ракетку мира Новака Джоковича в трех сетах, завоевав свой первый титул на турнире Большого шлема. Даниил Медведев стал третьим российским теннисистом, выигравшим этот титул
15/3015/30

В финале US Open 2021 Даниил Медведев победил первую ракетку мира Новака Джоковича в трех сетах, завоевав свой первый титул на турнире Большого шлема. Даниил Медведев стал третьим российским теннисистом, выигравшим этот титул

Sergio Perez / Reuters

В матче четвертого круга против Марина Чилича на «Ролан Гаррос», 2022 год. К этому моменту теннисист стал первой ракеткой мира в мужском теннисе и 27-м теннисистом в истории, достигшим этой вершины. Всего Даниил Медведев удерживал лидерство в течение 16 недель
16/3016/30

В матче четвертого круга против Марина Чилича на «Ролан Гаррос», 2022 год. К этому моменту теннисист стал первой ракеткой мира в мужском теннисе и 27-м теннисистом в истории, достигшим этой вершины. Всего Даниил Медведев удерживал лидерство в течение 16 недель

Сергей Вишневский / Коммерсантъ

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Даниил Медведев в матче против Андрея Рублева на Итоговом турнире ATP в Турине, 2022 год
17/3017/30

Даниил Медведев в матче против Андрея Рублева на Итоговом турнире ATP в Турине, 2022 год

Сергей Вишневский / Коммерсантъ

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На награждении после победы над Хольгером Руне в финале турнира серии Masters в Риме, 2023 год. Победа в турнире на грунте показал универсальность Даниила Медведева как теннисиста
18/3018/30

На награждении после победы над Хольгером Руне в финале турнира серии Masters в Риме, 2023 год. Победа в турнире на грунте показал универсальность Даниила Медведева как теннисиста

ETTORE FERRARI / EPA / ТАСС

В 2023 году Даниил Медведев вышел в финал US Open, однако в решающем матче уступил Новаку Джоковичу в трех сетах
19/3019/30

В 2023 году Даниил Медведев вышел в финал US Open, однако в решающем матче уступил Новаку Джоковичу в трех сетах

Shannon Stapleton / Reuters

С теннисистом Андреем Рублевым на пресс-конференции перед стартом ATP Finals в Турине, 2023 год
20/3020/30

С теннисистом Андреем Рублевым на пресс-конференции перед стартом ATP Finals в Турине, 2023 год

Сергей Вишневский / Коммерсантъ

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Новости тенниса

Авторы

  • Евгений Федяков
    Евгений Федяков
    старший корреспондент