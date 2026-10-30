Туринская реинтеграция

Завоевав в прошлое воскресенье титул в Алматы, Медведев отметил, что в австрийской столице ему будет непросто продолжить свою серию из четырех турниров, на которых он дошел минимум до полуфинала. Корты в Вене более медленные, да и четырехчасовая разница во времени с Казахстаном все же ощутима. Тем не менее россиянин находится сейчас в такой блестящей форме, что и эта непростая задача оказалась ему по зубам. Сначала он в двух партиях справился с испанцем Даниэлем Меридой, во втором круге при счете 3:5 в третьей партии отыграл матчбол у британца Кэмерона Норри и затем сломил его сопротивление на тай-брейке, а в четвертьфинале уверенно разобрался с французом Адрианом Маннарино.