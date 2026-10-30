Туринская реинтеграция
Даниил Медведев вернулся на итоговый турнир АТР
Одним из восьми участников итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который состоится в Турине с 15 по 22 ноября, после прошлогоднего отсутствия будет россиянин Даниил Медведев. Это стало ясно после того, как в четвертьфинале Erste Bank Open, проходящего в Вене состязания АТР категории 500 с призовым фондом €2,8 млн, он в двух партиях переиграл француза Адриана Маннарино и на пятом подряд турнире достиг минимум полуфинала.
Перед началом четвертьфиналов венской «пятисотки» было ясно, что для завоевания путевки на Nitto ATP Finals Даниилу Медведеву достаточно выиграть лишь один матч. Дело в том, что накануне проходной балл для попадания на итоговый турнир немного снизился. Причиной тому стали неудачи сразу трех конкурентов россиянина. В Вене итальянец Флавио Коболли из-за травмы не сумел завершить первый сет встречи 1/8 финала со своим соотечественником Маттео Берреттини, а в Базеле на той же стадии выбыли испанец Рафаэль Ходар, уступивший на тай-брейке третьей партии Валантену Вашро из Монако, и знаменитый серб Новак Джокович, точно таким же образом проигравший 36-летнему немцу Яну-Леннарду Штруффу. Фиаско Джоковича, конечно, стало главным сюрпризом того вечера. 39-летний серб, который хочет завершить сезон в Турине, приехал на Swiss Indoors Basel впервые с 2011 года предельно мотивированным, но неожиданно уступил сопернику ненамного моложе себя, которого к тому же обыграл восемь раз подряд.
Теперь Джоковичу остается рассчитывать лишь на парижский «мастерс», который начинается в ближайший понедельник. Шансы поехать в Турин перед началом следующей недели у него останутся в любом случае, но насколько они окажутся велики, будет зависеть в том числе от результатов других теннисистов — все тех же Коболли и Ходара, француза Артюра Фиса, австралийца Алекса Де Минаура, а также американцев Фрэнсиса Тиафо, Тейлора Фритца и Томми Пола. Ну а Даниилу Медведеву все они уже не конкуренты. Россиянин стал четвертым участником туринской восьмерки, присоединившись к Александру Звереву из Германии, испанцу Карлосу Алькарасу и американцу Бену Шелтону.
Завоевав в прошлое воскресенье титул в Алматы, Медведев отметил, что в австрийской столице ему будет непросто продолжить свою серию из четырех турниров, на которых он дошел минимум до полуфинала. Корты в Вене более медленные, да и четырехчасовая разница во времени с Казахстаном все же ощутима. Тем не менее россиянин находится сейчас в такой блестящей форме, что и эта непростая задача оказалась ему по зубам. Сначала он в двух партиях справился с испанцем Даниэлем Меридой, во втором круге при счете 3:5 в третьей партии отыграл матчбол у британца Кэмерона Норри и затем сломил его сопротивление на тай-брейке, а в четвертьфинале уверенно разобрался с французом Адрианом Маннарино.
Этот 38-летний теннисист, занимающий в мировом рейтинге 73-е место и пробивавшийся в основную сетку через квалификацию, выглядел легким оппонентом только на первый взгляд. В октябре Маннарино выступает очень удачно и имеет на своем счету победы над такими сильными теннисистами, как Коболли, Андрей Рублев и чех Якуб Меншик. В серии личных встреч с французом Медведев имел минимальное преимущество — 5:4, однако в этот раз все сложилось для россиянина удачно. Он контролировал ситуацию в большинстве затяжных розыгрышей, которые повторялись один за другим, сделал три брейка, ни разу не потерял свою подачу и победил — 6:2, 6:3 — чуть более чем за полтора часа.
Таким образом, Медведев, не сумевший пробиться на Nitto ATP Finals в прошлом сезоне, сыграет там в седьмой раз за последние восемь лет. Более того, у него есть хороший шанс получить при жеребьевке четвертый номер, который поможет избежать попадания в одну группу с финалистом US Open и обладателем мощной подачи американцем Беном Шелтоном.