Выручка «Почты России» по РСБУ за девять месяцев составила 166 млрд рублей
АО «Почта России» заработало 166 млрд руб. с января по сентябрь. Выручка компании выросла на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из бухгалтерской отчетности.
Выручка от коммерческой деятельности выросла на 10%, от грузоперевозок — на 54%, от складских и логистических услуг — на 90%. Выручка от услуг почтовой связи за девять месяцев составила 119,5 млрд руб., от торговой деятельности — 17,3 млрд руб.
Чистый убыток снизился на 5,5%, до 7,6 млрд руб. Показатель EBITDA без учета дивидендов от дочерних компаний составил 12 млрд руб.