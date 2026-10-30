Выручка «Почты России» по РСБУ за девять месяцев составила 166 млрд рублей

Выручка от коммерческой деятельности выросла на 10%, от грузоперевозок — на 54%, от складских и логистических услуг — на 90%. Выручка от услуг почтовой связи за девять месяцев составила 119,5 млрд руб., от торговой деятельности — 17,3 млрд руб.