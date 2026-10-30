Банки перезвонят

С 1 сентября 2025 года вступили в силу требования об обязательной маркировке вызовов от юрлиц. Бизнес теперь обязан заключать договоры с операторами, чтобы те, пропуская звонок абоненту, отображали на экране телефона название юрлица. Мера призвана таким образом защитить граждан от мошенников. Большинство компаний такие договоры заключили, однако ряд крупных банков, в числе которых, например, Альфа-банк, ВТБ, Сбербанк и Т-Банк, до сих пор этого не сделали. У операторов «большой четверки» маркировка стоит в среднем 30 коп. за попытку вызова. При этом плата с инициатора вызова взимается вне зависимости от того, было установлено соединение или нет.