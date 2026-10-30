Банки перезвонят
Операторы связи не заблокируют звонки от банков с 1 ноября
Звонки от крупнейших банков не будут заблокированы с 1 ноября. Ранее операторы связи предупреждали о том, что ограничат возможность обзвонов для банков, которые до сих пор не заключили с ними договоры на маркировку. Сейчас телеком-компании ведут переговоры с финансовыми организациями и надеются договориться «в кратчайшие сроки». В Минцифры говорят, что операторы и банки договорились отложить до 13 ноября блокировку звонков кредитных организаций без маркировки.
Операторы связи ведут переговоры с крупнейшими банками о заключении договоров на маркировку звонков и не будут с 1 ноября блокировать их звонки, как обещали ранее.
С 1 сентября 2025 года вступили в силу требования об обязательной маркировке вызовов от юрлиц. Бизнес теперь обязан заключать договоры с операторами, чтобы те, пропуская звонок абоненту, отображали на экране телефона название юрлица. Мера призвана таким образом защитить граждан от мошенников. Большинство компаний такие договоры заключили, однако ряд крупных банков, в числе которых, например, Альфа-банк, ВТБ, Сбербанк и Т-Банк, до сих пор этого не сделали. У операторов «большой четверки» маркировка стоит в среднем 30 коп. за попытку вызова. При этом плата с инициатора вызова взимается вне зависимости от того, было установлено соединение или нет.
Представитель «Вымпелкома» сообщил “Ъ”, что совместно с крупнейшими банками компания выработала решение: «Звонки этих банков нашим клиентам будут маркироваться в соответствии с требованиями законодательства и заключаемыми между нами договорами». «Маркировка звонков — это важный шаг к безопасной коммуникации: она позволяет клиенту сразу понимать, кто ему звонит и по какому вопросу»,— добавили “Ъ” в «Вымпелкоме».
В МТС “Ъ” сообщили, что оператор продолжает по просьбе Минцифры переговоры с банками об условиях маркировки: «Надеемся прийти к решению, которое обеспечивает наши интересы и компенсирует затраты на маркировку. До завершения переговоров мы сохранили возможность звонков банков нашим абонентам. Рассчитываем договориться в кратчайшие сроки». В «Т2 Мобайл» “Ъ” рассказали, что находятся «в переговорном процессе».
В «МегаФоне» “Ъ” сказали, что отмечают «позитивную динамику в диалоге с банковским сектором, который прошел при активном участии Минцифры». «Ключевым достижением стало то, что все банки, ранее не заключившие соответствующие соглашения, находятся на стадии подписания хотя бы одного договора с оператором связи»,— говорят в пресс-службе компании.
В «МегаФоне» добавили, что на прошедшем в пятницу совещании представители банков запросили дополнительный срок в две недели «для финализации всех необходимых коммерческих условий и их закрепления в контрактах с телеком-операторами».
В Минцифры “Ъ” подтвердили, что операторы связи и банки договорились в ходе совещания на площадке Минцифры «отложить до 13 ноября введение ограничений на входящие вызовы от кредитно-финансовых организаций, если звонок не будет промаркирован». «Представители “большой четверки” сообщили, что передали пяти крупнейшим банкам свои предложения по условиям маркировки. Банкам требуется дополнительное время для рассмотрения предложений и согласования договоров»,— добавили в пресс-службе Минцифры.
Ранее “Ъ” писал, что операторы связи разослали крупнейшим банкам (Альфа-банк, ВТБ, ГПБ, «Ренессанс Кредит», Сбербанк, Совкомбанк, Т-Банк) письма, в которых предупреждали, что с 15 октября 2026 года до абонентов не будут доводиться вызовы без маркировки звонков. Затем Минцифры объявляло, что договорилось с операторами связи об отсрочке меры до 1 ноября.
“Ъ” направил запросы в Минцифры, Альфа-банк, ВТБ, ГПБ, «Ренессанс Кредит», Сбербанк, Совкомбанк. В Т-Банке отказались от комментариев.
Ранее представители крупного банковского бизнеса заявляли “Ъ”, что требование об обязательной маркировке основывается на некорректном толковании закона, который на самом деле устанавливает обязанность оператора связи довести маркировку до абонента.