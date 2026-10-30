20-летнего севастопольца арестовали по подозрению в госизмене

Время и обстоятельства задержания молодого человека пока не разглашаются. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 275, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 222.1, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ. Сообщается, что при обыске были найдены мобильный телефон, содержащий переписку с украинским куратором, а также компоненты самодельного взрывного устройства на основе гексогена массой около 1 кг.