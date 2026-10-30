20-летнего севастопольца арестовали по подозрению в госизмене
Севастопольский городской суд заключил на два месяца под стражу 20-летнего местного жителя по обвинению в госизмене, участии в деятельности террористической организации, а также незаконном хранении взрывчатых веществ. Об этом «Ъ» сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Время и обстоятельства задержания молодого человека пока не разглашаются. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 275, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 222.1, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ. Сообщается, что при обыске были найдены мобильный телефон, содержащий переписку с украинским куратором, а также компоненты самодельного взрывного устройства на основе гексогена массой около 1 кг.
На видео, опубликованном ЦОС ФСБ, фигурант признался, что сам пошел на сотрудничество с украинскими спецслужбами и передавал разведке ВСУ информацию о дислоцированных на полуострове военных объектах. Денежное вознаграждение ему обещали перечислить в криптовалюте.
Летом в Севастополе по обвинению в государственной измене приговорили к 16 годам лишения свободы повара одного из городских кафе. По версии следствия, женщина фиксировала места дислокации кораблей, фотографируясь на их фоне, как туристка. Помимо этого утверждалось, что она планировала отравить военнослужащих, которые питались в ее кафе.