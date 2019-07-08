«Ростелеком» оплатит полугодие

«Ростелеком» в этом году может перейти к выплате промежуточных дивидендов за первое полугодие. Их величина может составить 2,5 руб. на акцию, а по итогам всего года достигнуть 5 руб., или в сумме почти 14 млрд руб. В прошлом году компания платила дивиденды по итогам трех кварталов, а потом за целый год. Переход к более равномерным выплатам позволит «Ростелекому» сохранить гибкость в финансовой политике на фоне готовящегося приобретения Tele2, отмечают аналитики.

В «Ростелекоме» рассматривают возможность выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие 2019 года, рассказал “Ъ” источник, близкий к компании. По его словам, вопрос может быть вынесен на заседание совета директоров, которое также будет утверждать сделку по консолидации Tele2 (см. “Ъ” от 5 июля). Оба вопроса также предполагается вынести на повестку внеочередного собрания акционеров «Ростелекома», добавил он. Если решение будет одобрено, акционеры «Ростелекома» смогут получить промежуточные дивиденды за первое полугодие уже осенью, полагает собеседник.

Размер промежуточных дивидендов за первое полугодие может составить 2,5 руб. за акцию, еще столько же выплатят по итогам 2019 года, в сумме — 13,9 млрд руб., ожидает источник, близкий к компании. В правительстве рассчитывают, что промежуточные дивиденды «Ростелекома» составят 2,5 руб. на акцию, остаток по году тоже 2,5 руб., подтвердил другой собеседник, знакомый с деталями консультаций. Формальное обсуждение вопроса выплаты промежуточных дивидендов «Ростелекома» за первое полугодие в правительстве пока не началось, но, вероятно, идет на уровне министерств, добавил он. В Росимуществе, контролирующем 48,71% обыкновенных акций «Ростелекома», на запрос “Ъ” не ответили.

Первые промежуточные дивиденды «Ростелеком» начислил по итогам девяти месяцев 2018 года, они составили 2,5 руб. на акцию и были выплачены в первом квартале 2019 года. Финальные дивиденды за 2018 год на аналогичную сумму были утверждены акционерами 14 июня. «"Ростелеком" перешел на выплату промежуточных дивидендов в 2018 году и планирует придерживаться этого подхода в дальнейшем. Мы планируем придерживаться практики выплаты за девять месяцев 2018 года»,— сообщил “Ъ” представитель оператора. Таким образом, собрание акционеров, которое рассмотрит это решение, должно состояться в четвертом квартале, отметил он. Переход на выплату за полугодие формально пока не рассматривался, утверждает собеседник “Ъ”, близкий к компании. Может ли в принципе такой вопрос быть вынесен на одно собрание акционеров вместе с вопросом о консолидации Tele2, будет зависеть от скорости согласования правительственных директив по обоим вопросам, добавил он.

На рынке есть ожидания, что у «Ростелекома» будут промежуточные дивиденды за начало 2019 года, подтверждает аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Выплата по итогам 2018 года будет в середине 2019 года, и если компания хочет осуществлять платежи более равномерно, то очередной транш должен быть в конце года или в самом начале следующего, рассуждает он. Консолидация Tele2 «Ростелекомом» предполагает увеличение долга госоператора и в теории может повлиять на его готовность платить дивиденды, но тем не менее государство рассчитывает на получение денег от компании, отмечает аналитик.

Принципиальной разницы в сроках промежуточных дивидендов для «Ростелекома» нет, но логичнее, когда компания делает выплаты более равномерно, поясняет старший директор и глава отдела корпораций Fitch Ratings в России и СНГ Николай Лукашевич. По его мнению, для «Ростелекома» было бы целесообразно сохранить гибкость в выплате дивидендов и принимать во внимание возможный рост долга в случае приобретения Tele2. «Когда компания платит дивиденды один раз в году, это большой денежный расход. Если дивиденды раз в квартал или полугодие, их размер всегда меньше, у компании есть возможность более оперативно отреагировать на рост долговой нагрузки и отразить это на дивидендах»,— заключает господин Лукашевич.

Владислав Новый