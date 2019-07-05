«Ростелеком» добавит акций

Основной сценарий консолидации «Ростелекомом» Tele2 предусматривает расчет как существующими, так и новыми акциями госоператора. Ориентиром для сделки выступит оценка примерно 90 руб. за обыкновенную акцию «Ростелекома», что подразумевает премию к рынку. Допэмиссия выгодна «Ростелекому», так как не предполагает увеличение долговой нагрузки, при этом госконтроль над «Ростелекомом» может быть обеспечен через соглашение с ВТБ, считают аналитики.

В правительство внесен проект указа президента РФ, предусматривающий обеспечение госконтроля над «Ростелекомом» при консолидации 100% Tele2, сообщил “Ъ” федеральный чиновник и подтвердил собеседник, близкий к «Ростелекому». «После подписания в ближайших числах планируется проведение совета директоров "Ростелекома", который рассмотрит параметры сделки, а также назначит внеочередное собрание акционеров компании»,— сообщил собеседник. Проект директивы о сделке также рассматривается в правительстве, сообщали ранее СМИ.

Сейчас «Ростелекому» принадлежат 45% Tele2, остальное предстоит выкупить у компании, 50% которой принадлежат ВТБ, 40% — структуре Алексея Мордашова, а 10% — банку «Россия». Ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что банк полностью выйдет из капитала Tele2 и, скорее всего, получит акции «Ростелекома». В ходе сделки будут использоваться не только квазиказначейские акции, но и новые бумаги «Ростелекома», а также денежные средства, рассказал собеседник “Ъ”, близкий к компании. О возможности проведения допэмиссии «Ростелекома» также сообщал источник “Ъ”, участвующий в переговорах с ВТБ.

Всего предполагается выпустить примерно 20% новых акций «Ростелекома», оценивает собеседник, близкий к компании. Обыкновенная акция «Ростелекома» оценена чуть выше 90 руб. за штуку, цена привилегированной акции определена с дисконтом 16% (около 75,6 руб.), утверждает он. Вчера на Московской бирже обыкновенная акция «Ростелекома» стоила 79,15 руб., привилегированная — 62,95 руб. Капитализация компании составила 203,8 млрд руб.

Основной акционер «Ростелекома» — Росимущество, доля которого на 30 июня составляет 48,71% обыкновенных акций, у госкорпорации ВЭБ.РФ — 4,29%, у подконтрольного «Ростелекому» ООО «Мобител» — 10,49%, свыше 36% акций находятся в свободном обращении.

Схема консолидации Tele2, по мнению аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, может выглядеть так: на первом этапе сделки ВТБ выкупит доли миноритариев — структуры Алексея Мордашова и банка «Россия», а затем обменяет 55% Tele2 на казначейские акции и допэмиссию «Ростелекома». Таким образом, при выпуске 500 тыс. новых акций и с учетом 250 тыс. обыкновенных акций из казначейского пакета по цене 90 руб. за бумагу оператор передаст ВТБ пакет, эквивалентный 70 млрд руб., подсчитал Сергей Либин. С учетом долга Tele2 в размере 120 млрд руб. совокупная стоимость бизнеса составит примерно 250 млрд руб., полагает он. Такая оценка соответствует мультипликатору 6 EBITDA, что выше, чем у публичных компаний из числа конкурентов: средний показатель составляет 4–5 EBITDA, отмечает аналитик. Впрочем, допэмиссия для «Ростелекома» более выгодна, чем оплата денежными средствами и привлечение кредита, так как не приведет к увеличению долговой нагрузки, полагает он.

В случае обмена 55% Tele2 на акции «Ростелекома» у ВТБ будет около 25% акций оператора. Риск потери госконтроля над оператором в этой сделке может быть устранен путем акционерного соглашения между ВТБ и Росимуществом о голосовании принадлежащим банку пакетом акций «Ростелекома» по правительственной директиве, поясняет источник “Ъ”, близкий к «Ростелекому». Совокупно у Росимущества, ВТБ, и ВЭБ.РФ будет более 50% «Ростелекома», подтверждает Сергей Либин. Госконтроль в компании после прихода в капитал ВТБ может быть обеспечен по тому же принципу, который уже действует между Росимуществом и ВЭБ.РФ, заключает он.

Владислав Новый