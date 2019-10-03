Путин принял отставку главы ФСИН

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении с должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Ранее “Ъ” сообщал о том, что глава ФСИН Геннадий Корниенко покидает свою должность в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе — 65 лет. По словам источника, глава ФСИН подал рапорт об уходе в связи с выслугой лет месяц назад.

По информации газеты, одним из основных кандидатов на освобождающуюся должность главы ФСИН является начальник управления ФСБ России по Красноярскому краю 55-летний Александр Калашников. РБК утверждает, что первый заместитель главы ФСИН генерал-лейтенант Анатолий Рудый уже назначен временно исполняющим обязанности директора ведомства. Официально о назначении нового директора ФСИН не сообщалось.

Геннадий Корниенко стал директором ФСИН в 2012 году после ареста его предшественника на этой должности Александра Реймера. До этого господин Корниенко был директором государственной фельдъегерской службы.

Подробнее об отставке — в материале “Ъ” «У директора ФСИН наступил предельный возраст».

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