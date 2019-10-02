Врио директора ФСИН стал Анатолий Рудый

Первый заместитель главы ФСИН генерал-лейтенант Анатолий Рудый назначен временно исполняющим обязанности директора ведомства, сообщает РБК со ссылкой на источники. По его словам, господин Рудый начал исполнять обязанности в начале сентября, когда бывший руководитель ведомства Геннадий Корниенко ушел в отпуск перед отставкой.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не было указа об отставке господина Корниенко.

Ранее “Ъ” сообщал, что возглавлявший ФСИН с 2012 года господин Корниенко в ближайшее время будет отправлен в отставку. Это связано с достижением предельного возраста нахождения на службе, однако ускорить его отставку пытались ФСБ и СКР. При этом предполагалось, что и господин Рудый в ближайшее время покинет ФСИН.

Подробности — в материале “Ъ” «У директора ФСИН наступил предельный возраст».