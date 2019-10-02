Возглавить ФСИН может начальник красноярского УФСБ

Одним из основных кандидатов на освобождающуюся должность главы ФСИН является начальник управления ФСБ России по Красноярскому краю 55-летний Александр Калашников, сообщили источники “Ъ” в силовых ведомствах. Среди претендентов на пост главы ФСИН также называются некоторые заместители ушедшего в отставку Геннадия Корниенко.

Александр Калашников родился в городе Татарске Новосибирской области. Он выпускник Новосибирского военного командного училища. Карьеру в органах госбезопасности Александр Калашников начал в 1985 году. В 1988 году окончил высшие курсы военной контрразведки КГБ СССР в Новосибирске, а в 1995 году — академию ФСБ России.

Около шести лет, с июня 2011-го по май 2017 года, возглавлял управление спецслужбы по Республике Коми. После этого занял кресло начальника УФСБ России по Красноярскому краю. Сотрудники возглавляемого им управления стояли у истоков целого ряда резонансных уголовных дел. Среди них дело в отношении советника губернатора края Александра Усса Антона Натарова, подозреваемого в хищении около 4 млн руб. бюджетных средств, дело заместителя управляющего краевым отделением Пенсионного фонда России Алексея Трофимова, которому инкриминируют превышение полномочий при покупке по завышенной стоимости здания филиала фонда с ущербом свыше 75 млн руб. и др.

Ранее “Ъ” сообщал о том, что глава ФСИН Геннадий Корниенко покидает свою должность в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе — 65 лет. Контракт господина Корниенко закончился, и продлевать его не будут. По словам источника, месяц назад глава ФСИН подал рапорт об уходе в связи с выслугой лет. Указ президента об отставке пока не обнародован. В Кремле заявили, что указа об отставке главы ФСИН нет. По информации РБК, первый заместитель главы ФСИН генерал-лейтенант Анатолий Рудый уже назначен временно исполняющим обязанности директора ведомства.

Подробнее об отставке — в материале “Ъ” «У директора ФСИН наступил предельный возраст».

Константин Воронов, Новосибирск