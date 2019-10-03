Розничные сети ожидают подорожания продуктов не выше инфляции

Продукты питания по итогам года в России подорожают на 3–3,5%, это не превысит уровень инфляции, сообщили «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ). По ее данным, больше всего в цене прибавят яйца, сахарный песок и мясо птицы.

Эксперты АКОРТ составили прогноз с учетом колебаний цен в предновогодний сезон, а также принимая в расчет показатели инфляции, затраты производителей на изготовление товаров, а также изменения в регулировании и дополнительные расходы. Они отметили, что за первые восемь месяцев продукты подорожали на 1,7% с учетом данных ЦБ.

По мнению экспертов, рост цен не будет резким. Подорожание яиц и мяса птицы связано с сезонным фактором. Снижение цен на эти продукты традиционно начинается с июля, а с октября уже заметно некоторое повышение, объяснили аналитики. Также может повыситься и стоимость молочной продукции. «Крупные торговые сети нацелены на то, чтобы придерживаться прежней ценовой политики и максимально сдерживать рост цен на полках. В первую очередь это касается товаров первой необходимости»,— сообщил АКОРТ.

Ранее «Известия со ссылкой на комитет по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты сообщали, что цены на молочную продукцию в ноябре могут вырасти до 12% из-за запуска электронной ветеринарной сертификации (ЭВС). Одновременно со стартом ЭВС уже идет эксперимент по маркировке продукции. Россельхознадзор отметил, что не ждет роста цен на молочную продукцию, а Минпромторг заявил, что не видит для это причин.

Подробнее о системах контроля молока и молочной продукции — в публикации “Ъ” «Высокие удвои молока».