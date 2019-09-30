Молочная продукция в России в ноябре может подорожать до 12%

Цены на молочную продукцию в ноябре могут вырасти до 12% из-за запуска электронной ветеринарная сертификация (ЭВС), сообщили «Известия» со ссылкой на комитет по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Одновременно со стартом ЭВС уже идет эксперимент по маркировке продукции.

«Старт работы сразу в двух системах — чрезмерная нагрузка на бизнес, которая может привести к росту цен на 10–12%»,— сообщила замглавы комитета Марина Петрова. По ее словам, отрасль не готова к введению обеих систем.

В письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заместителю главы аппарата правительства Юрию Любимову, на которое ссылается издание, сказано, что ЭВС дублирует систему прослеживания готовой продукции. Это потребует от участников рынка значительных финансовых ресурсов, отмечает АКОРТ. В ассоциации подтвердили изданию рост цен. АКОРТ предложила в письме перенести старт электронной ветеринарной сертификации. В организации уверены, что прослеживание готовой молочной продукции системой ЭВС не имеет практического смысла.

В пресс-службах Минпромторга и Минсельхоза на запрос издания не ответили. Россельхознадзор отметил, что окончательный этап ЭВС стартует 1 ноября. Его перенос не предполагается. Ведомство отрицает возможное повышение цен.

Напомним, АКОРТ в июле уже обращалась к правительству с просьбой о переносе внедрения ЭВС. Отсрочка нужна на время эксперимента по электронной маркировке категории до 29 февраля 2020 года. Работать в двух системах будет невозможно из-за высоких затрат, уверены участники рынка. Но в Россельхознадзоре, уже дававшем молочникам отсрочку, считают, что времени на подготовку было достаточно.

Подробнее — в материале “Ъ” «Высокие удвои молока».