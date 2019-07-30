Высокие удвои молока

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) просит правительство перенести внедрение электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) готовой молочной продукции, намеченное на 1 ноября. Отсрочка нужна на время эксперимента по электронной маркировке категории до 29 февраля 2020 года. Работать в двух системах будет невозможно из-за высоких затрат, уверены участники рынка. Но в Россельхознадзоре, уже дававшем молочникам отсрочку, считают, что времени на подготовку было достаточно.

Председатель президиума АКОРТ (объединяет X5 Retail Group, «Магнит», Auchan и пр.) Сергей Беляков обратился к вице-премьеру Константину Чуйченко по поводу внедрения ЭВС и маркировки готовой молочной продукции на прошлой неделе. Копия письма есть у “Ъ”.

Как отмечает господин Беляков, с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года в России проводится эксперимент по маркировке молочных продуктов контрольно-идентификационными знаками (КИЗ). Оператор проекта — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, учрежден «Ростехом», ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ» Алишера Усманова и «Элвис-плюс групп» Александра Галицкого). Но с 1 ноября большая часть молочных продуктов также попадет под действие ЭВС в системе Россельхознадзора «Меркурий». В результате, пишет Сергей Беляков, для производителей и торговых сетей вводятся дублирующие системы контроля. Внедрение каждой из них требует значительных ресурсов, а запуск и работа в двух системах невозможны, говорится в письме. По словам представителя АКОРТ, помимо затрат на технологии есть расходы на обучение персонала, траты, связанные со сбоями, и пр. В «Союзмолоке» оценивают расходы на внедрение маркировки более чем в 25 млрд руб., а ежегодные расходы в 20 млрд руб. С учетом уже понесенных затрат на «Меркурий» это неизбежно приведет к росту себестоимости продукции и уходу с рынка небольших игроков, предупреждают в союзе. В PepsiCo (бренды «Домик в деревне», «Веселый молочник») добавляют, что затраты могут вырасти за счет дополнительных операционных и логистических расходов.

В целом, указывает Сергей Беляков, ЭВС готовой молочной продукции не имеет смысла. Продукты уже не несут ветеринарных рисков, а система не учитывает ингредиенты неживотного происхождения, которые используются для фальсификации, поясняется в письме. Эффективность маркировки, с другой стороны, подтверждается проектами в других категориях (табак, лекарства, обувь), а система позволяет оптимизировать оборот товаров, компенсировав расходы, пишет глава АКОРТ. Господин Беляков просит перенести внедрение ЭВС на молочную продукцию на срок, необходимый для эксперимента по маркировке.

В Danone (марки «Простоквашино», «Активиа» и др.) говорят, что готовы были участвовать в пилотном проекте по маркировке, но сейчас «все силы компании» направлены на внедрение «Меркурия». В PepsiCo также заявили, что не участвуют в эксперименте и готовятся к расширению ЭВС. Перенос сроков ЭВС там считают оправданным, особенно когда со стороны правительства нет окончательного решения о том, какую систему использовать для отрасли. В пресс-службе правительства на запрос “Ъ” не ответили.

Россельхознадзор отсрочку внедрения ЭВС на молочную продукцию не поддерживает, сообщила “Ъ” представитель службы Юлия Мелано. Дату уже смещали в 2018 году и компаниям предоставили более чем достаточно времени на подготовку, указывает она. В службе уверены, что ЭВС поможет снизить долю фальсификата и выявить небезопасную молочную продукцию.

В ЦРПТ считают, что необходимо использовать пилотный проект, чтобы интегрировать систему маркировки с «Меркурием» и избежать дублирования функций. По словам представителя центра, ритейл уже использует систему маркировку при работе с другими товарами, а заметного влияния на стоимость продукции для покупателей маркировка не оказывает. А устранение нелегального оборота, добавляют в ЦРПТ, приведет к росту валовой прибыли производителей примерно на 3% и снижению отпускных цен.

Анатолий Костырев