Россельхознадзор не ожидает роста цен на молочные продукты в ноябре

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) не ждет роста цен на молоко и молочную продукцию в ноябре, ведомство допускает снижение себестоимости продукции в 2020 году, заявила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

О том, что с 1 ноября в России на 10–12% могут вырасти цены на молоко и молочную продукцию, со ссылкой на данные комитета по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты сообщили «Известия». Причина повышения стоимости продуктов, по данным комитета, кроется в запуске заключительного этапа «Меркурия», и эксперименте по маркировке молочных продуктов, который запустился на производстве и в торговых сетях летом текущего года (продлится до 29 февраля 2020 года).

«Россельхознадзор уверен, что внедрение заключительного этапа перехода на электронную ветеринарную сертификацию животноводческой продукции (система "Меркурий".— “Ъ”) не повлияет на повышение цен на молочку. Более того, служба ожидает снижение себестоимости продукции уже в следующем году. К такому выводу пришли аналитики Россельхознадзора, детально ознакомившиеся с ходом реализации проекта»,— сообщила госпожа Мелано (цитата по «Прайму»).

По ее мнению, единственной причиной повышения цен может послужить «истерия» вокруг этой темы, которая «является отличным информационным поводом для необоснованного повышения цен на молочную продукцию для производителей, которые просто захотят повысить собственную прибыль».

По словам госпожи Мелано, ситуация для заключительного этапа внедрения системы «Меркурий», запланированного на 1 ноября, оценивается как благоприятная. Россельхознадзор уверен в том, что запуск пройдет максимально гладко для всех участников рынка. «Мы уверены, что запуск третьего этапа "Меркурия" не может стать причиной роста цен, потому что опыт прохождения первого и второго этапов показал обратный эффект — снижение себестоимости производства товара за счет работы "Меркурия" на бесплатной основе, в отличие от работы с сертификатами на бумажном носителе, за оформление которых производителям приходилось платить»,— рассказала она. «Относительно второй системы маркировки, то сейчас она не является обязательной. Система работает в тестовом режиме, а соответственно, не может повлечь серьезных сложностей для производителей»,— добавила госпожа Мелано.

Подробнее о системах контроля молока и молочной продукции — в публикации “Ъ” «Высокие удвои молока».