Минпромторг не видит причин для роста цен на молоко и молочную продукцию

Министерство промышленности и торговли России не видит причин для роста цен на готовые молочные продукты из-за введения их цифровой маркировки, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе Минпромторга. О том, что с 1 ноября в России на 10–12% могут вырасти цены на молоко и молочную продукцию, со ссылкой на данные комитета по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты сообщили «Известия». Причина повышения стоимости продуктов, по данным комитета, кроется в запуске заключительного этапа «Меркурия» и эксперименте по маркировке молочных продуктов, который запустился на производстве и в торговых сетях летом текущего года (продлится до 29 февраля 2020 года).

«Мы не ожидаем никаких сбоев в рознице и не считаем, что внедрение цифровой маркировки готовой молочной продукции может стать причиной роста цен на товары»,— сообщили в министерстве.

Ведомство напомнило, что на госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции был одобрен проект распоряжения правительства России, определяющий 1 июня 2020 года в качестве даты начала периода обязательной цифровой маркировки молока и молочной продукции. При этом Минпромторг совместно с Минсельхозом прорабатывают вопрос интеграции двух систем — государственной информационной системы «Маркировка» и электронной ветеринарной сертификации животноводческой продукции «Меркурий». «Интеграция двух систем необходима для реализации сквозной прослеживаемости молочной продукции "от коровы до кассы", что позволяет потребителю быть уверенным в легальности приобретаемой продукции. Разрабатываемая Минпромторгом и Минсельхозом схема данной интеграции основана на минимизации издержек и вскоре будет предложена участникам оборота»,— добавили в Минпромторге.

Ранее пресс-секретарь Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Юлия Мелано сообщила, что ведомство не ждет роста цен на молоко и молочную продукцию в ноябре. Кроме того, Россельхознадзор допускает снижение себестоимости продукции в 2020 году. По ее словам, единственной причиной повышения цен может послужить «истерия» вокруг этой темы, которая «является отличным информационным поводом для необоснованного повышения цен на молочную продукцию для производителей, которые просто захотят повысить собственную прибыль».

Подробнее о системах контроля молока и молочной продукции — в публикации “Ъ” «Высокие удвои молока».