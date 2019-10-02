Семья Проказовых обжаловала предупреждение суда

Адвокаты Ольги и Дмитрия Проказовых обжаловали решение Лефортовского районного суда Москвы от 2 сентября, который вынес им предупреждение о «необходимости изменения отношения к воспитанию детей». С иском в суд обратилась Московская прокуратура, по мнению представителей которой родители принимали участие в несанкционированной акции 27 июля 2019 года вместе с годовалым сыном, причем дали подержать его якобы «чужому человеку». Адвокаты указывают, что маршрут пролегал в стороне от основного шествия, а человек, которому дали понести ребенка, является родственником семьи. Они указывают, что так как суд не увидел оснований для лишения родительских прав, то не было оснований и для вынесения предупреждения.

Адвокаты Ольги и Дмитрия Проказовых подали апелляционную жалобу на решение Лефортовского районного суда Москвы, который 2 сентября отклонил иск Московской прокуратуры о лишении супругов родительских прав, однако вынес предупреждение «о необходимости изменения отношения к воспитанию детей». Информация о жалобе размещена в среду в картотеке судов общей юрисдикции Москвы.

Напомним, в прокуратуре утверждали, что 27 июля 2019 года Проказовы пришли на несогласованную акцию с годовалым сыном и дали подержать его якобы «чужому человеку» — волонтеру незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Сергею Фомину. В Московской прокуратуре назвали это злоупотреблением родительскими правами, заявив, что передача «третьему лицу» ребенка «подвергла опасности здоровье и жизнь мальчика» и «повлекла причинение ему физического и морального вреда». Позже сами Проказовы пояснили, что Сергей Фомин является двоюродным братом Ольги Проказовой и крестным их старшего сына.

«Мы не оспариваем решение суда в части отказа в удовлетворении требования прокуратуры: лишать родительских прав семью Проказовых абсолютно не за что,— говорится в заявлении представляющих семью Проказовых партнеров коллегии адвокатов Pen & Paper Вадима Клювганта, Екатерины Тягай и Алексея Добрынина.— Но любая дополнительная попытка уличить их в неправомерном поведении является совершенно незаконной и необоснованной, поэтому мы в апелляционной жалобе просим суд изменить решение первой инстанции, исключив из него предупреждение». Также они заявляют о необходимости «добиться исключения из решения суда ряда выводов», в частности о том, что родители допустили вовлечение сына в массовое публичное мероприятие, о том, что родители передали своего ребенка лицу, не являющемуся близким родственником. Адвокаты добавили, что Проказовы «не принимали участие в массовом шествии, их маршрут прогулки проходил в отдалении от маршрута участников шествия».

В коллегии адвокатов “Ъ” уточнили, что апелляция подана 1 октября. Отметим, что суд 2 сентября рассматривал иск прокуратуры в закрытом режиме «в интересах несовершеннолетних», мотивировочная часть решения суда в открытых источниках не публиковалась.

Екатерина Тягай пояснила “Ъ”, что подобные предупреждения в практике судов «не редкость»: «Как правило, если заявляются иски о лишении прав и родителей их не лишают, то часто выносятся предупреждения. Далее семья находится на системном, постоянном контроле со стороны органов соцзащиты, которые должны заниматься работой с неблагополучными семьями, а не с благополучными, как эта. И наличие предупреждения может служить триггером для манипуляции и давления на семью со стороны правоохранительных органов». Госпожа Тягай напомнила, что механизм предупреждения не предусматривается в Семейном кодексе, но есть в постановлении пленума Верховного суда: «Там сказано, что предупреждение выносится, когда вина родителей доказана. А тут мы спорим, говоря, что вина не доказана, и указываем, что именно поэтому суд отказал в лишении родительских прав. Поэтому нет и оснований для вынесения предупреждения».

Напомним, о намерении обжаловать решение Никулинского райсуда Москвы, который 2 сентября 2019 года вынес аналогичное решение в отношении семьи Хомских, заявляли Петр и Елена Хомские. Никулинская межрайонная прокуратура заявляла, что 3 августа 2019 года супруги Хомские взяли с собой на несанкционированный митинг на Пушкинской площади двух дочерей в детских колясках, создав «риски для физического и психического здоровья детей».

Валерия Мишина