Родителям годовалого ребенка, принявшим участие в несанкционированном митинге 27 июля, может грозить лишение родительских прав — с соответствующим заявлением в суд обратилась московская прокуратура. В официальном сообщении ведомства говорится, что «родители передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика». Источники “Ъ” поясняют, что заявление прокуратуры связано с уголовным делом о массовых беспорядках 27 июля, возбужденным Следственным комитетом РФ (СКР), десятым обвиняемым по которому стал волонтер незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь Сергей Фомин. Господин Фомин объявлен в розыск. В ГУ СКР по Москве заявили, что он, «покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления». Правозащитники назвали заявление прокуратуры шантажом и призывают ознакомиться с разъяснением Верховного суда РФ по лишению родительских прав. СКР возбудил уголовное дело по статьям 125 УК (оставление в опасности) и 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Прокуратура Москвы направила в суд заявление о лишении родительских прав участвовавших в митинге 27 июля супругов: согласно сообщению ведомства пара «приняла незаконное участие в несанкционированном митинге с малолетним годовалым сыном»: «В ходе митинга родители передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика». Напомним, согласно ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, которой объясняет прокуратура свои действия, «заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд». Также прокуратура отмечает, что «отец мальчика не обладает правом голоса в запланированных на сентябрь 2019 года выборах в Москве, поскольку имеет лишь временную регистрацию».

СКР возбудил уголовное дело по статье 125 УК (оставление в опасности) и статье 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за того, что родители пришли на несогласованную акцию протеста 27 июля с годовалым ребенком, сообщила «Медиазоне» мать ребенка Ольга Проказова. Адвокат родителей не смог сказать, в каком статусе проходят по делу супруги. Он допустил, что это станет известно во время допроса в СКР.

Напомним, ГУ СКР по Москве 5 августа сообщило об объявлении в розыск Сергея Фомина, одного из волонтеров и сборщиков оппозиционного кандидата Любови Соболь, который «скрылся от органов предварительного следствия»:

«Из открытых источников известно, что Сергей Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления. Мужчине заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках.— “Ъ”)».





Он — десятый по счету фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля, возбужденного СКР. Источник “Ъ”, близкий к надзорным органам, пояснил, что заявление прокуратуры связано с обвинением, предъявленным Сергею Фомину.

Днем во вторник стало известно, что Перовский суд 5 августа зарегистрировал требование Перовской межрайонной прокуратуры Москвы о лишении родительских прав Дмитрия Проказова. В суде сообщили, что исковое заявление передано судье для изучения.

Дмитрий Проказов сообщил «Радио Свобода», что 27 июля семья «возвращалась домой с прогулки»: «Сергей Фомин — двоюродный брат моей жены. Я просто попросил его понести ребенка. Там не было никаких оцеплений, ни полицейских, мы все вместе спокойно пошли домой». Господин Проказов рассказал, что в ночь на 6 августа у него дома прошел обыск «по делу об оставлении ребенка в опасности»: «Нам назначили встречу в Следственном комитете, мы должны туда сегодня ехать, просто дать показания, разъяснить ситуацию». «Мы абсолютно невиновны,— заявил господин Проказов.— Мы ни в каких массовых беспорядках нигде не участвовали и ни в коем случае никогда не оставляли ребенка в опасности и одного».

“Ъ” запросил комментарий в Министерстве просвещения. Ответ пока не получен.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила “Ъ”, что «лишение родительских прав — это крайняя мера, применимая в том случае, если родители, допустившие правонарушение, не осознают своей вины и не готовы менять свое поведение и отношение к своему ребенку»: «Важно понять правовые основания к составлению данного иска. В настоящее время мы выясняем все обстоятельства». При этом она добавила, что «привлечение к участию в несанкционированных митингах несовершеннолетних, а тем более использование малолетних детей в качестве "щита" недопустимо»: «Очевидно, что в ходе подобных акций под угрозой может оказаться не только здоровье, но и жизнь ребенка. Среди участников могут оказаться и провокаторы, поведение которых непредсказуемо и может быть опасно и для детей, и для взрослых. В данном случае лица, в том числе и родители, причастные к вовлечению детей в митинги, должны осознавать всю ответственность за здоровье и безопасность ребенка, а она превыше всего».

Ранее в эфире радиостанции «Эхо Москвы» уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович призвал «разобраться в этой ситуации»: «У меня нет документов, что там ребенка однократно подвергали опасности, но даже если бы они были, я не считаю это поводом принимать такие резкие решения». Он также отметил, что «такие вещи не могут быть основанием для лишения родительских прав»:

«Я призываю все стороны перестать шантажировать кого бы то ни было детьми. Это совершенно недопустимо. Здесь переходится граница».





Он напомнил в эфире «Ъ FM», что лишение родительских прав является крайней мерой, и сказал, что эта история «не может быть основанием для таких резких движений». Он добавил, что призывал ранее участников митингов не брать с собой детей, чтобы не подвергать их риску.

Екатерина Шульман, политолог и член СПЧ в эфире «Ъ FM»: Это, видимо, выбрано в качестве струны, на которой очень хорошо играть. Как суд будет это рассматривать — можно только догадываться. Если это будет судебный процесс, то процесс чрезвычайно громкий. Мне кажется, что, учитывая состояние общественного мнения, о котором мы знаем по социологическим данным, это людей скорее озлобит. И уж точно я бы не предполагала, что кем-то это будет воспринято как справедливая мера и как какая-то идея, которая приведет к защите прав детей или большему порядку на улицах Москвы. Да, люди испугаются, потому что дети — это сверхценность. И по этой же самой причине это будет вызывать у людей очень большое раздражение, потому что явно лезут туда, куда лезть-то не надо.

Президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, комментируя ситуацию в Facebook, отметила, что «нарастает градус бреда»: «Ставить вопрос о лишении прав даже в рамках нашего неполноценного семейного законодательства возможно только при очень веских основаниях. Это крайняя мера, как ее воспринимает закон. А злоупотреблять крайней мерой нельзя». Она также посоветовала прокуратуре Москвы «прочитать внимательно разъяснения Верхового суда о применении меры лишения прав»: «Нельзя лишить прав за участие в митинге. Это не может быть причиной с точки зрения закона. С другой стороны, надо разбираться в конкретном случае, что там произошло, почему и кому родители передали годовалого ребенка и какой физический вред был ему нанесен, если был».

Госпожа Альшанская также заявила о необходимости менять законодательство, «чтобы оно стало более четким и конкретным с точки зрения и критериев и процедур оценки наносимого родителями детям вреда и тех служб, которые имеют для этого полномочия и профессиональную подготовку».

Отметим, Верховный суд в постановлении пленума ВС от 14 ноября 2017 года «О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав» также отмечал, что «лишение родительских прав является крайней мерой ответственности родителей. Применяется она судом только за виновное поведение родителей по основаниям, указанным в статье 69 Семейного кодекса РФ»: к ним относятся уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов; отказ без уважительных причин взять своего ребенка из роддома, образовательной организации, организации социального обслуживания; злоупотребление родительскими правами и жестокое обращение с детьми. Также родители могут быть лишены родительских прав, если они являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией, совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей или другого родителя, либо против жизни или здоровья иного члена семьи. Этот список ВС назвал исчерпывающим.

Напомним, по оценкам полиции, в митинге 27 июля приняли участие 3,5 тыс. человек. По данным «ОВД-Инфо», были задержаны 1373 человека, МВД заявило о 1074 задержанных.

Валерия Мишина