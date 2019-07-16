Из-за дела Голунова из полиции уволены еще четыре человека

После проверки из-за уголовного дела против журналиста «Медузы» Ивана Голунова из УВД по Западному административному округу столицы уволили четырех сотрудников, заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. «По результатам проверки принято решение об их увольнении из органов внутренних дел»,— заявили в полиции (цитата по ТАСС).

В сообщении не приводятся имена уволенных сотрудников.

По информации проекта Baza, троих полицейских уволили с формулировкой «по отрицательным мотивам и из-за несоблюдения регламента в работе», в частности из-за того, что не предоставили господину Голунову адвоката и возможности связаться с родственниками. Уволенные сотрудники полиции намерены через суд добавиться своего восстановления на работу.

Четвертая уволенная, по данным Baza,— сотрудница пресс-службы УВД ЗАО, которая отправила в пресс-службу главного управления МВД по Москве фотографии с обысков, на которых была изображена нарколаборатория.

Ранее сообщалось, от работы отстранен глава отдела по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров. В полиции завили, что УВД по ЗАО отстранило от работы пятерых сотрудников на фоне дела журналиста.

Президент России Владимир Путин по представлению главы МВД Владимира Колокольцева уволил начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника управления внутренних дел по ЗАО ГУ МВД по Москве Андрея Пучкова.

Журналист отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Он был обвинен в попытке сбыта наркотиков. Господин Голунов все обвинения отрицал и говорил, что запрещенные препараты были ему подкинуты в ходе обысков. Суд отправил его под домашний арест.

Дело получило широкий общественный резонанс: по всей стране прошли массовые акции в поддержку Ивана Голунова. Позже обвинения с журналиста были сняты, а полицейские, ответственные за его задержание, отстранены от работы или уволены.

О том, какие последствия имело дело Голунова для правоохранительной системы в целом, читайте в материале “Ъ”.