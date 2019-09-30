«Роскосмос» подтвердил назначение Росляка замгендиректора

«Роскосмос» на своем сайте подтвердил назначение Юрия Росляка заместителем генерального директора — главным финансовым директором госкорпорации. С 2013 года он занимал пост аудитора Счетной палаты, а до этого с 2001 по 2010 годы был заместителем и первым заместителем мэра Москвы при Юрии Лужкове.

До этого о назначении господина Росляка сообщил ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Предложение занять этот пост господину Росляку сделал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, добавил он.

О проектах «Роскосмоса» — в материале “Ъ”.