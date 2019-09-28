ТАСС: бывшего заммэра Москвы Росляка назначат замгендиректора «Роскосмоса»

Бывший первый заммэра Москвы Юрий Росляк будет назначен заместителем генерального директора «Роскосмоса» на следующей неделе, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, предложение занять этот пост господину Росляку сделал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Бывший первый заместитель мэра Москвы, руководитель комплекса экономической политики и развития столицы Юрий Росляк будет назначен на следующей неделе заместителем генерального директора государственной корпорации Роскосмос»,— сказал собеседник агентства. Он не сообщил, что именно будет курировать бывший первый заммера.

В «Роскосмосе» возможное назначение комментировать агенству не стали. Счетная палата, где сейчас работает господин Росляк, сообщила, что не располагает такой информацией.

Юрий Росляк работал на посту первого заместителя мэра Москвы с 2003 по 2010 годы. Главой города тогда был Юрий Лужков.