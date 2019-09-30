Грузовой корабль «Арго» нацелился на МКС

В России построят многоразовый космический грузовой корабль. Разработкой судна под названием «Арго» займется частная компания, зарегистрированная в Подмосковье. Ее руководство говорит, что тесно сотрудничает с «Роскосмосом», и предполагается, что через семь лет корабль уже будет летать на МКС вместе с «Союзами» на регулярной основе. Что известно о корабле «Арго» и сможет ли он конкурировать с разработкой SpaceX? Об этом — Владислав Викторов и Яна Пашаева.

«Как тебе такое, Илон Маск?» — уже по традиции задаются вопросом в рунете, реагируя на новость о создании российского многоразового космического корабля. Дело в том, что у SpaceX уже давно есть такой аппарат — он называется Dragon, и на его счету больше 15 полетов в космос. Российский аналог, по данным «РИА Новости», создает ООО «МКТС». Название «Арго» корабль получил в честь судна из мифа, на котором древние греки отправились на поиски золотого руна. Задачи отечественного «Арго» более прозаичны: доставлять до двух тонн груза на МКС, а затем возвращать на Землю до одной тонны. По подсчетам экспертов, один запуск будет стоить около $10 млн — это в четыре раза дешевле, чем у Dragon. Один корабль «Арго» сможет выполнять до 20 полетов. Строительство такого аппарата имеет смысл, не сомневается эксперт в сфере космонавтики Вадим Лукашевич: «Этот проект — это, наверное, самая светлая надежда нашей космонавтики. Он будет более экономически эффективен, чем проекты SpaceX. Наши частники показывает, что, если им не мешать, они будут делать более эффективные, совершенные, экономические рентабельные изделия, нежели государственная структура, в частности госкорпорация “Роскосмос”».

Сейчас грузы на орбиту доставляет российский одноразовый корабль «Прогресс». Его запуск стоит примерно $30 млн. В июле он доставил на станцию больше тонны сухого груза, тонну топлива и 400 литров воды. Следующий пуск запланирован на декабрь. По словам специалистов, грузовой корабль летает к МКС примерно три раза в год. Непонятно, захочет ли «Роскосмос» заменить «Прогресс» судном «Арго». А в ином случае на новый аппарат не будет спроса, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев: «Дело в том, что нет потребности в таких кораблях. На обозримую перспективу “Прогрессы” полностью обеспечат снабжение российского сегмента.

Что касается возможных зарубежных потребителей, то там тоже все давно уже перекрыто полностью кораблем Dragon компании SpaceX, и на подходе еще стоит Dream Chaser — тоже грузовой корабль с большим объемом возвращаемого груза».

Преимущество «Арго» в виде доставки грузов из космоса на Землю тоже сомнительно, говорит генеральный директор компании «Космокурс» Павел Пушкин: «Груз, который доставляется на МКС,— это вода, может быть, компоненты топлива, сухие грузы, еда, одежда, какие-то инструменты. том числе какое-то экспериментальное оборудование, например, чтобы выращивать ухо. Потому что сейчас наши этим занимаются на МКС — пытаются выращивать разные органы. Если говорить о том, какие грузы нужно спускать с орбиты обратно, то здесь большой вопрос.».

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Разработчик «Арго» хочет получить прибыль в размере $600 млн к 2032 году. Но это только планы, пока не до конца ясно даже, сколько будет стоить проект и кто именно в него вложится.

В «Роскосмосе» ознакомились с проектом корабля «Арго» в августе. По данным РБК, в госкорпорации заинтересовались им, и отметили, что как только компания представит более конкретные технические предложения, «Роскосмос» готов будет их обсудить.