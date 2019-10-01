США вмешались в дела Евгения Пригожина

30 сентября США ввели новые санкции против компаний и физлиц, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Госсекретарь Майкл Помпео сообщил, что «администрация США будет работать над тем, чтобы Пригожин и подобные ему люди не смогли укрыться», обвинив фигурантов санкций в «дестабилизирующей деятельности, угрожающей интересам США». Примечательно, что буквально накануне газета The Washington Post сообщила: в беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в 2017 году Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит тема возможного вмешательства РФ в выборы, поскольку США «делали то же самое в других странах».

О решении администрации президента Трампа расширить санкции против компаний и физических лиц, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, сообщило 30 сентября финансовое ведомство США.

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«Минфин ввел санкции в отношении личных самолетов, яхты и подставных компаний Евгения Пригожина, российского финансиста, стоящего за "Агентством интернет-исследований", предпринимавшего попытки подорвать американский демократический процесс. Свободные и честные выборы — это основа американской демократии, и мы будем использовать все свои полномочия против каждого, кто попытается подорвать этот процесс и оказать дестабилизирующее воздействие на избирателей»,— отмечается в заявлении управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Как следует из документа, под новые санкции попали связанные с Евгением Пригожиным и «Агентством интернет-исследований» три компании и два физических лица.

Это зарегистрированные на Сейшельских островах компании Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited, компания Linburg Industries Ltd, зарегистрированная в Чехии, а также Кузьмин Денис Игоревич, 1990 года рождения, и Нестеров Игорь Владимирович, 1985 года рождения, по версии Вашингтона, связанные с «Агентством интернет-исследований».

Фигуранты новых санкций, как юридические, так и физические лица, были включены в официальный санкционный список США — так называемый Specially Designated Nationals List (SDN). При этом в санкционный список вошли судно St Vitamin и три воздушных судна — с регистрационными обозначениями M-SAAN, RA-02791 и VP-CSP, связанные с компаниями, оказавшимися под санкциями.

Ранее против Евгения Пригожина и связанных с ним компаний уже были введены американские санкции — основанием для этого стало продолжавшееся два года в Минюсте США расследование предполагаемого «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года.

Тем не менее, как следует из последнего заявления Минфина США, на сей раз санкции были введены «против российских лиц, которые пытались повлиять на промежуточные выборы США 2018 года». Никаких доказательств того, что господин Пригожин и связанные с ним компании и частные лица пытались подорвать прошлогодние выборы в Конгресс, в ходе которых были переизбраны Палата представителей в полном составе и треть Сената, финансовое ведомство США не приводит. Более того, в своем заявлении Минфин признает: «При этом не было никаких признаков того, что иностранные субъекты смогли поставить под угрозу избирательную инфраструктуру, внести изменения или нарушить процесс подсчета голосов».

Это не помешало госсекретарю США Майклу Помпео, только в минувшую пятницу встречавшемуся с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, выступить с новым резким выпадом против фигурантов SDN.

«Американские санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина нацелены на то, чтобы не дать ему чувствовать себя комфортно и избегать американского давления. Администрация США будет продолжать работать над тем, чтобы Пригожин и подобные ему люди не смогли укрыться и комфортно жить, до тех пор пока будут заниматься дестабилизирующей деятельностью, угрожающей интересам США, их союзников и партнеров»,— заявил 30 сентября господин Помпео.

Ужесточение Белым домом антироссийских санкций стало полной неожиданностью.

Буквально накануне газета The Washington Post сообщила, что в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и бывшим российским послом Сергеем Кисляком в 2017 году Дональд Трамп заявил своим российским собеседникам, что его не беспокоит тема возможного вмешательства РФ, поскольку США «делали то же самое в других странах». Кроме того, господин Трамп неоднократно давал понять, что считает тему российского вмешательства придуманной его политическими оппонентами и действующими с ними заодно ведущими американскими СМИ, развернувшими в Вашингтоне «охоту на ведьм».

Тем не менее, последние действия администрации Трампа, противоречащие его предыдущим скептическим заявлениям по поводу «российского вмешательства», вернули эту тему в повестку избирательной кампании 2020 года.

Примечательно, что начатые в Конгрессе США слушания о возможности вынесения импичмента Дональду Трампу не будут ограничиваться исключительно содержанием его беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшейся 25 июля. Главе Белого дома могут быть предъявлены и многие другие обвинения, в том числе о препятствовании правосудию в ходе расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Основанием для возобновления Russiagate может стать сделанное весной текущего года заявление спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что он не предъявил Дональду Трампу обвинения лишь потому, что правила Минюста (но не Конгресса США) запрещают спецпрокурору предъявлять их действующему главе Белого дома. Таким образом, введя новые санкции против россиян, администрация Трампа, возможно, играет на опережение перед угрозой новых обвинений в свой адрес со стороны демократов в Палате представителей Конгресса США.

Сергей Строкань