26 сентября в американском Минфине с помпой заявили о раскрытии сложной схемы поставок топлива для российских ВКС в Сирии. Расследование велось Минфином совместно с ФБР и прокуратурой округа Колумбия. В SDN-лист попала компания Maritime Assistance. По версии американцев она действовала в интересах компании «Совфрахт», которая еще с 2016 года находится под санкциями США по «крымскому пакету». В списки внесены два буксира и три танкера компании «Транспетрочарт» — она тоже в черных списках с 2016 года. Туда же попали и три топ-менеджера «Совфрахта». Их власти США считают ключевыми исполнителями.

В СМИ поспешили заявить о новых санкциях против России. Однако строго говоря, никаких новых ограничительных норм введено не было.

Американцы расширили свои черные списки за счет уже давно введенных ограничений (указ 13685 от 2014 года по Крыму и указ 13582 по Сирии). Рынки новость попросту проигнорировали. Куда как больший эффект вызвали спекуляции о возможных ограничениях по размещению китайских компаний на биржах США. И все же из демарша американцев можно сделать несколько выводов.

Прежде всего, санкции окажут нулевое влияние на действия России в Сирии. Средства и способы доставки нужных грузов для выполнения стратегических задач найдутся. Более того, санкции лишь укрепят уверенность Москвы в том, что по сирийскому вопросу Россия и США — по разные стороны баррикад и совместная работа по выходу из кризиса попросту невозможна. Одно дело — блокировать поставки нефти в Сирию (хотя такая блокада не одобрена СБ ООН, а следовательно, незаконна). Совсем другое — вводить санкции за поставки топлива для ВКС. Тем более что речь идет не только о поддержке сирийского правительства, но и о борьбе с конкретными террористическими группировками.

Впрочем отсутствие политического эффекта от новых ограничений не означает их безвредности. Использовать попавшие под санкции суда на международных линиях будет сложнее. Компания, которая застрахует эти суда, предоставит им материальную помощь или даже заправит их топливом, рискует попасть под штрафы Минфина США.

Например, в мае 2019 года американская компания MID-SHIP Group заплатила $871,8 тыс. штрафа за фрахт иранских судов, попавших в SDN. В июне 2015 года компания John Bean Technologies была оштрафована на $391,9 тыс. за то, что ее грузы из Испании в КНР перевозило иранское судно, находящееся под санкциями. В марте 2014 года фирма GAC Bunker Fuels заправила топливом иранское судно в Бразилии, которое перевозило сельскохозяйственную продукцию. Штраф — $157,5 тыс. В сентябре 2013 году штраф $39,5 тыс. согласилась заплатить World Fuel Services Corporation за заправки морских и воздушных судов, связанных с Ираном, Суданом и Кубой. Та же участь постигла в марте 2013 года компанию Maritech Commercial. Она заплатила $20,8 тыс. штрафа за услуги по контролю топлива на пяти иранских судах из черных списков.

Помимо штрафов, существует риск попадания в SDN-лист за сам факт связей с компанией из списка. Формальным основанием для включения в SDN троих россиян в прошедшем сентябре стала их работа в «Совфрахте», а Maritime Assistance внесена в списки не только за Сирию, но и за связь с «Совфрахтом», то есть формально — еще и по «крымскому пакету».

Однако данные риски вряд ли повлияют на сами поставки в Сирию. Россияне будут использовать специально созданные компании и отдельные суда для решения узкопрофильных задач по конкретному направлению. Статус фигуранта SDN будет неприятной, но вполне терпимой издержкой для решения политических задач.

Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам (РСМД)