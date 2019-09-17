«Я/Мы Павел Устинов»

Актер Александр Паль в социальных сетях запустил флешмоб в поддержку Павла Устинова — 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил его к трем с половиной годам колонии за вывих плеча росгвардейца на несогласованной акции протеста 3 августа. О несправедливости приговора заявили в нескольких театрах. Как артисты решили заступиться за Павла Устинова — в подборке “Ъ”.

Что известно об актере Павле Устинове Читать далее

Актер, режиссер Данила Козловский (Instagram):

«Сами делайте выводы и представляйте вполне реальное будущее, когда, случайно оказавшись где-нибудь рядом с митингом или с толпой народа, где вы, вполне возможно, даже не поймете, в чем дело, вас заберут люди в форме и бронежилетах. Позже выяснится, что одному из этих сотрудников во время задержания вы нанесли непоправимую глубокую царапину в районе ладони или страшную психологическую травму, за что вас приговорят к лишению свободы на несколько (а то и более) лет. И вот так просто и страшно меняется человеческая жизнь, которая все больше и больше обесценивается и становится неважным. Сейчас дело не в цеховой солидарности, а в том, что это напрямую касается и меня тоже. Чудовищная несправедливость и цинизм, с которым это делается, может коснуться каждого».

Шоумен, продюсер Семен Слепаков (Instagram):

«Почему они всегда выбирают самый глупый способ решения проблемы? Вместо того, чтобы выслушать — затыкают, вместо того, чтобы объяснять — запугивают. Вместо того, чтобы доказать — занимаются беспределом. К чему это, по их мнению, приведет? Проблемы решатся сами собой? Все обо всем забудут? Их начнут уважать и любить? Возмущены уже даже самые лояльные, те, кто никогда ничего не писал и никуда не выходил. Прямо пособие по тому, как хреновую ситуацию сделать еще хреновей. Присоединяюсь к тем, кто требует пересмотреть приговор Павлу Устинову и остальным получившим тюремные сроки за то, что нанесли "страшные" увечья доблестным росгвардейцам и омоновцам. То, что происходит,— гнусно и мерзко».

Актер Александр Петров (Instagram):

Певец Сергей Лазарев (Instagram):

«Это просто чудовищный приговор молодому парню, который ничего не сделал! Он просто стоял у метро и ждал друга, а дали ему срок за то, что якобы при задержании сотрудник Росгвардии вывихнул плечо! Насколько мне известно, Павел учился на актерском курсе у Константина Райкина, и он за него поручился! Насколько мне известно от коллег актеров, Павел абсолютно аполитичен! В его семье пятеро детей, его мать убита таким приговором! Что же происходит? Зачем?»

Режиссер Константин Богомолов (Instagram):

Телеведущая Ксения Собчак (Instagram):

«Ужасная несправедливость и беспредел. Я лично много раз пересматривала видео задержания. Павел не сделал ничего, чтобы лишиться свободы на три года. Делается все, чтобы просто запугать тех, кто хочет высказать свое мнение. И людей ставят перед очень четким выбором — заткнуться и разойтись по домам или идти и рисковать своей свободой просто за право сказать "Я не согласен"».

Журналист Владимир Познер (в эфире “Ъ FM”):

«Я считаю, что общество не только может, но и должно (повлиять на ситуацию — “Ъ FM”). Если вспоминать дело Голунова, то давайте согласимся: главное — добились, что его освободили, выпустили. Это было главное, и это сделали. Я полагаю, что наше общество, я имею в виду руководство, абсолютно еще не привыкло к тому, когда большое количество народа сопротивляется или выражает свое недовольство, не очень понимает, как с этим быть. И поэтому, в частности, применяет силу — главным образом, чтобы напугать. В нашей стране страх всегда был инструментом смирения общества. Это я говорю о России вообще — и в царские времена, и в советские, конечно. Это такая привычная вещь — надо как следует пугануть, чтобы люди себя вели правильно.

Когда люди не желают пугаться, когда, несмотря на попытки напугать — в частности, с помощью такого грубого физического насилия, которое было со стороны Росгвардии и полиции во время этих демонстраций,— тогда есть определенная растерянность, к этому не привыкли. И когда власть поймет, что общество больше не желает мириться с этими вещами, то власть будет менять свой подход. Я в этом абсолютно убежден».

Гендиректор «Матч-ТВ» Тина Канделаки (Telegram):

«Поставьте себя на место Павла. Приехали на встречу и уехали в тюрьму от родных и близких на три с половиной года. Вы противопоставляете гипотетическую угрозу реальному произволу, который имел место в истории с Павлом. Если у вас есть факты его противоправных действий — предъявите их нам. Иначе это несправедливость, которая раскалывает наше общество. Лично я хочу быть уверена, что, когда любой из нас приходит на встречу или идет домой, он безопасно доберется до места назначения, а не окажется в тюрьме по беспределу».

Музыкант Сергей Шнуров (Instagram):

В зале суд. Глаза, как стразы,

Светятся у прокурорши.

Поняла давно и сразу,

Как из горя сделать горше.

Прокурорши все милашки,

Лишь добра хотят парнишке,

Отправляют в каталажку,

Посидеть, где ходят мишки.

«Это вам не по бульварам,

Дикой ненасытной сварой

Закусив Клико омаром,

Бить гуманнейший ОМОН!»

Ясно все, и тем не менее,

У людей другое мнение.

Есть на счет, на ваш, сомнение,—

Вы в своем уме? Комон?

Юморист Гарик Харламов (Instagram):

«Считаю этот приговор абсолютно несправедливым. У нас, по-моему, за убийство дают пятерку. На видео, которое судья не стал смотреть, видно, что Павел стоял в стороне, тут на него набрасываются пять сотрудников Росгвардии, начинают бить, задерживать. Один из них поскальзывается и вывихивает себе плечо, за что Павел получает три с половиной года колонии. Вы серьезно? А если бы упало три сотрудника, то сколько? Девять? А если бы все пять — пятнашка? Это где-то в законодательстве написано — три с половиной года за вывих плеча? У нас за убийство дают пятерку. Мне кажется, что Павла надо выпускать и пересматривать историю с приговорами, что-то здесь не так».

Продюсер Александр Роднянский (Instagram):

«Вся эта история до боли похожа на другое недавнее событие: попытку полицейских подбросить наркотики журналисту Ивану Голунову, которого коллегам по журналистскому цеху все-таки удалось отстоять. Павла Устинова обвиняли в том, что он "унизил честь и профессиональное достоинство" полицейского, "причинив ему нравственные страдания и физические повреждения". Приговор вынес печально известный судья на основании показаний сотрудника полиции. Он осудил начинающего актера на годы в тюрьме, проигнорировав видео-доказательства его невиновности. Показания "пострадавшего" полностью не соответствуют тому, что происходило на видео — жаль только видео судья Криворучко отказался рассматривать. И так же, как и в случае с Иваном, на защиту встали коллеги».