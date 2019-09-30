IPO и M&A не выдержали замедления Рынок акционерного капитала, а также слияния и поглощения сильно просели в первые три квартала

На фоне опасений по поводу перспектив глобального экономического роста и сохраняющихся геополитических проблем, в том числе торговой войны между США и Китаем, мировой рынок акционерного капитала в первые за три квартала упал на 18%. Азиатский рынок пережил еще более сильное снижение — на 22%. Объемы M&A в этот период также довольно существенно снизились — на 11%, до $2,8 трлн.

Объем средств, привлеченных через фондовые рынки по всему миру, снизился на 18% в первые три квартала нынешнего года, это худший показатель с 2012 года, такие данные приводят эксперты информационно-аналитической компании Refinitiv. Причиной таких результатов стали опасения по поводу перспектив глобального роста, роста ряда важнейших экономик мира, а также сохраняющаяся геополитическая нестабильность.

Не в последнюю очередь на мировом рынке акционерного капитала сказались продолжающиеся протесты в Гонконге и торговая война между Китаем и США: объем рынка акционерного капитала в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) снизился в этот период на 22%, до $147,8 млрд, особенно сильно снизился рынок IPO — на 40%, до $40,9 млрд. В случае с Китаем объем IPO снизился почти вдвое, до $26,7 млрд.

В третьем квартале азиатский рынок поддержало проведение IPO местного подразделения пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev — Budweiser Brewing Company APAC — на $5 млрд.

Европейский рынок акционерного капитала упал на 23%, до $88,6 млрд, объемы IPO — также на 40%, до $17 млрд. Американский рынок акционерного капитала несколько вырос в первые три квартала — на 6%, до $203,8 млрд, а средства, привлеченные в ходе IPO, увеличились на 5%, до $41,7 млрд. Но и здесь эксперты видят некоторые проблемы — с начала года в США провели IPO несколько технологических компаний, в том числе Uber, Lyft и Slack, их акции после размещения начали падать, что вызвало настороженность инвесторов по отношению к таким IPO. Недавно IPO отменил еще один технологический сервис — WeWork, размещение которого изначально было намечено на сентябрь.

Снижение, по данным Refinitiv, переживает и мировой рынок слияний и поглощений: объемы M&A в мире в первые три квартала упали на 11%, до $2,8 трлн. На достаточно высоком уровне M&A поддержал целый ряд крупных сделок на более чем $10 млрд каждая, притом что количество сделок среди мелких компаний снизилось, также несколько снизилось количество обратных выкупов акций. В третьем квартале объем слияний и поглощений составил $729 млрд. Это самый низкий показатель с 2016 года.

Яна Рождественская