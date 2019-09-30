Рынок слияний и поглощений упал до трехлетнего минимума

Глобальный рынок слияний и поглощений (M&A) в третьем квартале сократился на 16% по сравнению с прошлым годом. Общий объем сделок в период с июля по сентябрь составил $729 млрд, что является самым низким показателем с 2016 года, свидетельствуют данные Reuters.

Причинами снижения активности компаний стали торговая война между США и Китаем и многомесячные массовые протесты в Гонконге, которые ставят под угрозу будущее Гонконга как крупного финансового центра. «Объем рынка M&A сократился из-за опасений, что риски на некоторых рынках и в каких-то областях могут возрасти»,— заявил аналитик рынка слияний и поглощений Goldman Sachs Майкл Карр.

Именно США и Азия показали наихудшую динамику активности компаний в третьем квартале. Так, в США объем сделок M&A составил всего $246 млрд — на 40% ниже прошлогоднего результата и минимум с 2014 года. На азиатском рынке объем таких сделок упал на 20% — до $160 млрд. Единственным регионом, где активность компаний, наоборот, растет, стала Европа — здесь на слияния и поглощения в третьем квартале было потрачено $249 млрд, что на 45% превышает прошлогодний результат. Прежде всего такой всплеск активности вызван с приближающимся «Брекситом», который заметно снизил стоимость британских компаний. Именно на долю Британии пришлась большая часть европейских сделок M&A — $177 млрд.

Кирилл Сарханянц