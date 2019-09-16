Китайские компании меняют статус

В этом году китайские компании стали чистыми продавцами глобальных активов впервые с тех пор, как вышли на мировой рынок слияний и поглощений. По оценкам исследовательской компании Dealogic, сказываются замедление экономического роста самого Китая и торговая война с США.
С начала года китайские компании договорились о продаже зарубежных активов на сумму около $40 млрд, а приобрели за это же время активы в других странах на $35 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на данные исследовательской компании Dealogic. Таким образом, впервые за последнее десятилетие, в котором Китай активно выступал на мировом рынке слияний и поглощений, страна стала чистым продавцом зарубежных активов.
В прошлом году китайские компании продали зарубежные активы на сумму $32 млрд.
Такой решительный переход в статус чистого продавца активов специалисты Dealogic связывают с замедлением темпов роста китайской экономики до самого низкого за последние 30 лет уровня, а также влиянием торговой войны с США на китайских производителей. Наибольший объем продаваемых в этом году активов находится в США. Если за весь прошлый год китайские компании продали всего $8 млрд американских активов, то с начала этого года уже продано на сумму свыше $26 млрд.
За растущим объемом продаж зарубежных активов стоит также ужесточение регулирования зарубежных слияний и поглощений, на которое китайские власти пошли на фоне роста долговой нагрузки в экономике — для покупки зарубежных активов китайские компании брали слишком много кредитов. По словам аналитика Natixis Рагху Нараина, в 2016 году было большое число сделок, у которых «отсутствовала промышленная логика». «Те сделки, которые финансировались за счет слишком большими кредитами, не имели логики или не давали впоследствии реальной синергии, теперь и сворачиваются»,— поясняет он.
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