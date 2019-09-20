Рост изъяли из международной торговли

Торговая война США и Китая привела к замедлению роста мировой экономики до минимума за десять лет, сообщила в четверг Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), рекордно снизив прогнозы на 2019 и 2020 годы. Пересмотр коснулся почти всех стран «двадцатки» — от США до Саудовской Аравии и России,— это самое значительное изменение макропрогнозов международными организациями за последние месяцы. Помимо падения оборотов торговли на замедление указывают снижение спроса на капитальные товары и сокращение темпов роста инвестиций, фиксируют в ОЭСР.

Согласно обновленному прогнозу ОЭСР, рост мировой экономики в 2019 году будет минимальным со времен кризиса 2008–2009 годов, замедлившись с 3,6% в 2018 году до 2,9%. Оценка понижена на 0,3 процентного пункта (п. п.) по сравнению с майским прогнозом. В 2020 году мировой ВВП вырастет лишь на 3% (снижение на 0,4 п. п.). «Перспективы становятся все неустойчивее и неопределеннее, торговые споры оказывают давление на уверенность инвесторов, что угрожает будущему росту, разногласия могут стоить мировой экономике 0,3–0,4 п. п. роста в 2020 году и 0,2–0,3 п. п. в 2021-м»,— оценивают в ОЭСР.

В частности, на замедление указывают индексы промпроизводства развитых стран — сокращение экспортных заказов в двух третях стран сказалось на объемах выпуска.

Глобальная торговля перестала расти в конце 2018 года и теперь сокращается — повышение пошлин мешает построению эффективных цепочек добавленной стоимости и снижает производительность. Ожидания же замедления роста ведут к сокращению инвестиций — средние темпы роста капвложений в странах G20 в первом полугодии замедлились до 1% против 5% в начале 2018 года.

Среди стран G20 максимальная коррекция прогноза коснулась Индии (минус 1,3 п. п., до 5,9%), Мексики (минус 1,1 п. п., до 0,5%), Аргентины (минус 0,9 п. п., до 2,7%) и Саудовской Аравии (минус 1 п. п., до 1,5%). По России прогноз был снижен на 0,5 п. п., до 0,9% на этот год и до 1,6% (также минус 0,5 п. п.) — на следующий. За первые полгода рост ВВП РФ составил 0,7%, прогноз Минэкономики предполагает его прирост в 2019 году на 1,3%. Банк России еще в июне снизил ожидания до 1–1,5% с 1,2–1,7%.

Для США прогноз был понижен с 2,8% до 2,4% на 2019 год и с 2,3% до 2% на 2020 год: в ОЭСР отмечают, что, хотя снижение ставок ФРС США (см. “Ъ” от 19 сентября) отчасти компенсирует негативное влияние внешних факторов, воздействие его будет «скромным». В зоне евро темпы роста будут колебаться в районе 1% в 2019 и 2020 годах при заметном ослаблении его в Германии и Италии, зависящих от внешнего спроса.

Еще один фактор неопределенности — «Брексит»: отсутствие сделки подтолкнет британскую экономику в рецессию и снизит темпы роста в ЕС.

Замедление экономики КНР будет постепенным, но риски продолжительного крайне слабого внешнего спроса и резкого замедления роста повышаются. В 2019 году в ОЭСР ждут роста экономики Китая в 6,1% (прогноз снижен на 0,1 п. п.), но уже в 2020 году — 5,7% (минус 0,3 п. п.) — это ниже официальных прогнозов в 6–6,5%. Импорт Китая за год уже заметно снизился, а падение темпов роста ВВП на 2 п. п. будет эквивалентно замедлению мирового роста на 0,7%, предупреждают авторы доклада.

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Необходимой реакцией на торговые ограничения в ОЭСР называют проведение структурных реформ: монетарная политика развитых стран должна быть достаточно мягкой, но будет эффективнее в сопровождении фискальных мер поддержки экономики — низкие ставки позволяют нарастить инвестиции в инфраструктуру и поддержать рост, говорится в докладе.

Неопределенность в торговле уже привела к росту волатильности на финансовых рынках и бегству в безрисковые активы, а глобальный объем долга, торгуемого с отрицательной доходностью, вырос до $17 трлн (30% общего объема — это новый рекорд, предыдущий наблюдался в середине 2016 года). При этом в ОЭСР отмечают высокий уровень корпоративного долга и недостаточно высокий рейтинг значительной части облигаций, в условиях даже ограниченного внешнего шока это может вызвать сильную ценовую корректировку. Глобальные показатели волатильности также все чаще отражают влияние торговых споров — по оценке Скотта Бейкера, Николаса Блума и Стивена Дэвиса в публикации для Centre for Economic Policy Research, рост популизма и антипатии таких политиков к глобальной торговле может сделать неопределенность в этой сфере «новой нормой».

Татьяна Едовина