Прокуратура попросила изменить Устинову реальный срок на условный

Прокуратура попросила Мосгорсуд назначить актеру Павлу Устинову условный срок лишения свободы, передает корреспондент “Ъ” из зала суда. Ранее Тверской суд приговорил его к 3,5 года колонии за вывих плеча росгвардейца на акции протеста 3 августа.

«Прошу изменить приговор Тверского суда. Три года и шесть месяцев лишения свободы прошу считать условным с 4 годами испытательного срока»,— сказал гособвинитель.

Что известно об актере Павле Устинове Читать далее

Заседание суда продолжается. Апелляцию на приговор господину Устинову рассматривает судебная коллегия под председательством судьи Елены Ивановой. Суд рассмотрел видеозаписи задержания Павла Устинова на Пушкинской площади во время акции протеста 3 августа. К делу приобщили решение Люблинского суда Москвы, согласно которому Устинову был назначен штраф в 10 тыс. руб. за участие в акции 3 августа (ст. 20.2 КоАП РФ).

Напомним, 20 сентября Мосгорсуд по ходатайству Генпрокуратуры изменил меру пресечения уже приговоренного актера с СИЗО на подписку о невыезде.

О том, как защита ожидала оправдания актера, читайте в материале “Ъ” «Актер отпущения».