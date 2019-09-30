Адвокат Трампа Джулиани: встреча с помощником президента Украины проходила по запросу Госдепа

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что госсекретарь Майк Помпео знал о его встрече с помощником президента Украины Андреем Ермаком. По словам господина Джулиани, встречу организовывал не он, а спецпредставитель США на Украине Курт Волкер, который на прошлой неделе подал в отставку, а также посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд.

«Я делал это не сам. Я делал это по запросу Госдепартамента… Господин Волкер просил, Сондленд просил, но, когда я на прошлой неделе разговаривал с госсекретарем, он сказал, что в курсе»,— сказал в эфире CBS адвокат президента США. Господин Джулиани при этом не объяснил, с какого момента Майку Помпео стало известно о его встрече на Украине.

По словам адвоката, Курт Волкер связался с ним по поводу встречи 19 июля и передал контакты Андрея Ермака. «По итогам встречи я позвонил господам Волкеру и Сондленду и отчитался, я рассказал им, что узнал. Потом, 11 августа, был полный отчет. В то время они не упоминали госсекретаря»,— объяснил господин Джулиани.

Ранее Андрей Ермак рассказал в интервью LB.ua, что встреча с адвокатом Трампа прошла по его инициативе. «Когда я прочитал о том, что он собирался приехать в Украину, но передумал, "потому что в команде Зеленского есть враги Трампа", я предложил поговорить с ним… На тот момент я был знаком с Куртом Волкером, я рассказал ему о своей идее поговорить с Джулиани, чтобы прояснить ситуацию, он идею одобрил и предложил меня ему представить».

Напомним, после утечек в СМИ информации о телефонном разговоре господина Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским Демократическая партия США потребовала импичмента главы государства. По их мнению, президент США оказывал давление на господина Зеленского для возобновления расследования против Хантера Байдена, сына Джо Байдена, предполагаемого конкурента Дональда Трампа на выборах 2020 года. Позже была опубликована стенограмма разговора. Кроме этого на сайте Палаты представителей была размещена жалоба осведомителя о разговоре двух президентов. Он заявил, что господин Джулиани — ключевая фигура в попытках повлиять на Украину. Курт Волкер якобы тоже играл одну из главных ролей.

Подробнее о последствиях публикации стенограммы и жалобы осведомителя — в материале “Ъ” «Курт Волкер выпал в отставку».