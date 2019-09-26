Опубликована жалоба осведомителя о разговоре Трампа и Зеленского

На сайте комитета по разведке Палаты представителей США обнародовали жалобу информатора, у которого вызвал подозрения телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. По словам осведомителя, многие официальные лица правительства утверждали, что глава государства использует свои полномочия и пытается склонить иностранное государство вмешаться в выборы президента в 2020 году.

Осведомитель называет адвоката господина Трампа Рудольфа Джулиани ключевой фигурой в попытках повлиять на иное государство. По версии информатора, в этом также может быть задействован генеральный прокурор США Уильям Барр. А после телефонного разговора президентов якобы состоялась встреча господина Джулина и советника президента Украины Андреем Ермаком.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского Читать далее

Напомним, демократы потребовали импичмента для Дональда Трампа из-за телефонного разговора с господином Зеленским. Они предполагали возможное давление президента США для возобновления расследования на Украине дела против Хантера Байдена — сына предполагаемого оппонента господина Трампа на выборах президента США Джо Байдена. В результате Белый дом опубликовал стенограмму этого разговора, где это дело действительно обсуждалось. Демократы считают, что этих доказательство достаточно для импичмента, однако Минюст США никаких нарушений не нашел.

Подробнее о том, как стенограмма беседы заслонила дискуссию на Генассамблее, — в материале “Ъ” «Владимир Зеленский прозвучал в записи».