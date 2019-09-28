СМИ: Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника.

По словам собеседников телеканала, господин Волкер принял такое решение на следующий день после публикации жалобы анонимного осведомителя о возможном давлении президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Спецпредставитель был упомянут в документе.

Госдеп не ответил на просьбу телеканала о комментарии.

Напомним, в четверг на сайте комитета по разведке Палаты представителей США обнародовали жалобу информатора, у которого вызвал подозрения телефонный разговор господ Трампа и Зеленского. По словам осведомителя, многие официальные лица правительства утверждали, что президент США использует свои полномочия и пытается склонить иностранное государство вмешаться в выборы президента в 2020 году.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского Читать далее

Расшифровка телефонного разговора была опубликована после того, как спикер Палаты представителей объявила о намерении изучить необходимость запуска процедуры импичмента господина Трампа. Поводом для этого стало якобы оказанное американский президентом давление на украинского коллегу. Сообщалось, что господин Трамп просил инициировать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах.

Последний визит господин Волкера на Украину состоялся в конце июля текущего года. Тогда он с господином Зеленским и постоянным представителем США при ЕС Гордоном Сондландом, в частности, обсудили ситуацию в Донбассе. Также спецпредставитель посетил район проведения военной операции в регионе.

О развитии ситуации с расшифровкой — в материале “Ъ” «У политиков раззвонилось воображение».