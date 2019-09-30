Убытки вышли на связь

ВЭБ.РФ продолжает готовить дочерний Связь-банк к передаче на баланс Промсвязьбанка. Несмотря на то что санация Связь-банка де-юре завершена, де-факто перед сделкой на балансе этой кредитной организации нашлись очередные проблемные активы на десятки миллиардов рублей, от которых банк пришлось очищать. В итоге банк в августе получил самый крупный убыток в секторе.

Убыток Связь-банка за август увеличился на 7,8 млрд руб., свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная в конце прошлой недели на сайте ЦБ. Это стало абсолютным антирекордом среди всех раскрывших отчетность банков. По размеру месячных потерь дочерняя структура ВЭБа встала в один ряд с Московским индустриальным банком, проходящим процедуру финансового оздоровления (убыток вырос на 7,6 млрд руб. за месяц). Других сопоставимых отрицательных финансовых результатов в банковском секторе нет. Результаты августа увеличили убыток Связь-банка с начала года до 18,3 млрд руб.

Формально Связь-банк должен быть здоровой организацией: его санация, длившаяся с 2008 года, завершена (см. “Ъ” от 29 июля). Но сейчас идет подготовка к передаче Связь-банка на баланс Промсвязьбанка (ПСБ), и финансовое положение Связь-банка перед сделкой продолжает изучать команда будущего собственника. По итогам первого полугодия эта команда считала, что передала ВЭБу все проблемные активы на сумму 27 млрд руб. (см. “Ъ” от 30 августа), но, как оказалось, проблем больше.

Игорь Шувалов, председатель ВЭБа, 26 марта Никаких проблемных или сомнительных активов на балансе Связь-банка не должно быть, все эти активы должны быть переданы ВЭБу

Согласно отчетности, в августе корпоративный портфель Связь-банка сократился на четверть, до 69 млрд руб. Банк избавился от кредитов на 15 млрд руб., а также от просроченной задолженности коммерческих компаний на 9,5 млрд руб. Одновременно с этим банк распустил резервы на возможные потери в размере почти 12 млрд руб. В целом банк уступил токсичные долги на сумму 34,2 млрд руб., подсчитал начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий. «Это самые большие объемы операций по реализации плохих долгов за всю историю Связь-банка,— обращает внимание эксперт.— Сопоставимый объем мы находим только в декабре 2010 года. Тогда в разгар санации банк уступил 28,5 млрд руб.».

Вероятнее всего, все указанные активы перешли на баланс ВЭБа. В середине сентября совет директоров Связь-банка рассмотрел отчет о совершении сделок продажи активов банка госкорпорации, а также соглашения с ВЭБом об урегулировании возможных разногласий по уступленным активам, снижающие риск регрессных требований ВЭБа к Связь-банку. Сумма уступки тогда не оглашалась. В пресс-службе Связь-банка не ответили на запрос “Ъ”. В ВЭБе назвали выкуп ряда активов с баланса Связь-банка «частью плановой работы по его передаче».

Несмотря на полученный в августе убыток, капитал Связь-банка вырос с 27 млрд руб. до 39 млрд руб. Произошло это в основном благодаря безвозмездному финансированию на 12,8 млрд руб., которое в августе предоставил банку ВЭБ, а также списанию субординированного кредита на сумму свыше 1 млрд руб. В итоге норматив достаточности капитала (Н1.0) банка вырос с 13,9% до 21,5%. Это в разы больше, чем минимально допустимое значение (8%), и передача этой кредитной организации ПСБ станет формой докапитализации последнего.

Виталий Солдатских